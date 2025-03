Le réseau de bornes de recharge mondial tremble face à cette technologie de BYD

La dernière innovation de BYD a toutes les chances de bouleverser l’industrie des véhicules électriques. Le constructeur chinois s’apprête à lancer une technologie de recharge ultra-rapide qui promet 300 km d’autonomie en 5 minutes. Cette avancée pourrait impacter tout le réseau de bornes de recharge mondial.

Une architecture 1000 V qui redéfinit la recharge électrique

Avec sa nouvelle plateforme 1000 V, BYD surpasse les architectures 800 V qui dominent le secteur. Cette technologie de pointe permet avant tout une recharge éclair. Elle optimise aussi la gestion thermique des batteries. Cela réduit les risques de surchauffe et prolonge leur durée de vie. Concrètement, recharger un véhicule électrique pourrait devenir aussi rapide qu’un plein d’essence. Cela va effectivement bouleverser le réseau mondial des bornes de recharge.

Parmi les premiers modèles qui disposent de cette technologie, on a les Han L et Tang L. Ils profiteront d’une compatibilité avec des bornes capables de délivrer cette puissance exceptionnelle. Chaque palier de 100 V ajoute en outre 25 kW de puissance de charge, ce qui accélère encore le processus. Et ce n’est qu’un début : BYD prévoit déjà une plateforme 1500 V pour les véhicules lourds et industriels.

Des bornes de recharge ultra-rapides qui menacent le réseau mondial

BYD a tout prévu pour soutenir cette avancée technologique. Le géant chinois déploie un vaste réseau de bornes de recharge ultra-rapide. Ces stations sont capables de dépasser les 1000 V et d’atteindre un taux de charge de 6 C. Avec elles, on peut effectuer des recharges complètes en à peine 10 minutes. L’objectif est clair : éliminer les longues attentes et rendre la recharge aussi simple et rapide que possible.

Cette stratégie de bornes de recharge place BYD en concurrence directe avec le réseau Supercharger de Tesla. Alors que la plupart des constructeurs peinent encore à généraliser les systèmes 800 V, BYD passe déjà à l’étape suivante. Si cette technologie devient le nouveau standard, elle pourrait redéfinir les attentes des consommateurs. Elle pourrait également forcer l’industrie à accélérer sa transition vers des infrastructures plus performantes.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn