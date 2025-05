Le PDG de Toyota a déclaré une guerre totale face aux voitures barbantes

La célèbre marque Toyota est officiellement en guerre contre les voitures barbantes, un véritable électrochoc pour le monde de l’automobile !

Koji Sato, PDG de Toyota, vient de déclarer la guerre aux voitures barbantes. Le dirigeant japonais veut tirer un trait sur la réputation parfois trop sage de la marque. Cette révolution de philosophie inspire même ses rivaux directs, Ford en tête, qui lui emboîtent le pas pour redorer l’image des voitures à vivre.

Koji Sato ose, place aux modèles vibrants et passionnés

Le patron de Toyota, Koji Sato, estime que l’heure n’est plus à la seule rationalité. Il souhaite que chaque modèle, quel que soit son segment, soit désormais synonyme de plaisir de conduite. Selon lui, « Une voiture ne peut être considérée comme telle si elle n’est pas agréable à conduire. »

Pour Toyota, les voitures barbantes et fades ne sont donc plus d’actualité. Maintenant, place à des modèles où l’émotion et l’expérience priment sur la simple fiche technique. Cette nouvelle orientation vise à infuser l’esprit “fun to drive” dans toute la gamme. Celle-ci s’inspire d’ailleurs de modèles iconiques comme la GR Supra ou la GR86. Par la même occasion, ils veulent continuer à proposer la légendaire fiabilité de Toyota.

Ce positionnement tourne résolument la page de l’automobile purement fonctionnelle. Le PDG de Toyota ne veut plus commercialiser de voitures barbantes. Il insiste sur la nécessité de provoquer des sentiments, de faire vibrer autant sur le style que sur le ressenti au volant. Le but est donc de se rapprocher de marques réputées pour leur ADN “plaisir de conduire”. Le géant japonais ambitionne ainsi de casser les codes et de séduire des clients lassés par les voitures génériques.

Toyota dit adieu aux voitures barbantes, et Ford s’y met aussi !

La stratégie de Toyota fait des émules, à commencer par son grand rival Ford. Le constructeur américain affiche désormais lui aussi sa volonté de bannir la monotonie. Ford affirme repenser son design, ses motorisations et l’expérience à bord de ses futurs modèles. Il entend ainsi donner plus de caractère aux voitures Ford et rompre avec une certaine uniformité de l’offre.

Cette convergence de visions entre Toyota et Ford vis-à-vis des voitures barbantes révèle une tendance forte du secteur. Les grands groupes misent à nouveau sur le plaisir, l’émotion et la personnalité plutôt que sur l’efficacité pure ou le tout-électrique impersonnel. Les consommateurs veulent des véhicules qui font battre le cœur, et les dirigeants semblent enfin l’avoir compris !

