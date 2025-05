Akio Toyoda, PDG de Toyota avertit que l’électrification totale est un piège

Akio Toyoda, ancien PDG de Toyota, dit que l’électrification totale est un piège. Il dit que c’est à la fois une erreur stratégique et écologique.

Alors que les voitures électriques font la une, Akio Toyoda préfère tempérer l’enthousiasme général. Il reste fidèle à sa ligne et affirme que la vraie bataille se joue contre le CO₂, pas contre les moteurs thermiques. Pour l’ancien PDG de Toyota et actuel président du conseil d’administration, l’électrification totale est un énorme piège.

Un combat contre le carbone, pas contre les moteurs

Akio Toyoda répète depuis des années que la neutralité carbone ne passe pas uniquement par le 100 % électrique. Lors d’un récent entretien, il a rappelé que Toyota a vendu 27 millions d’hybrides dans le monde. Selon lui, cela aurait permis une réduction de CO₂ équivalente à celle de 9 millions de véhicules électriques.

Pour l’ancien PDG de Toyota, l’électrification totale est un piège si elle ignore la réalité énergétique des pays. Au Japon, par exemple, produire ces 9 millions de VE aurait augmenté les émissions. Après tout, l’électricité est encore largement issue du charbon et du gaz.

Le message qu’il veut faire passer est donc clair. Les voitures électriques ne sont pas toujours « propres », surtout si l’électricité vient de centrales fossiles. Il rappelle aussi que les infrastructures de recharge sont encore trop inégales à travers le monde. Ceci rend alors les véhicules hybrides plus accessibles et plus efficaces pour réduire rapidement les émissions.

La stratégie de Toyota face au piège de l’électrification

Plutôt que de parier sur un seul cheval, Toyota continue d’explorer plusieurs pistes. Le géant japonais mise donc sur les hybrides ainsi que les hybrides rechargeables. Pour éviter les pièges de l’électrification, Toyota se tourne également vers des véhicules à pile à hydrogène, carburants synthétiques et VE à batterie. « On ne lutte pas contre la technologie, mais contre le carbone », résume Toyoda. Il considère que chaque marché a ses contraintes, et qu’imposer un seul modèle pourrait être contre-productif.

D’ailleurs, il alerte aussi sur les risques économiques de l’électrification qui sont un piège pour Toyota et le reste du pays. Une transition brutale vers le tout-électrique pourrait menacer jusqu’à 5,5 millions d’emplois au Japon. Pour lui, l’avenir se construira avec un mix de technologies. Il pense également qu’on doit laisser les consommateurs et les marchés décider, et non uniquement les politiques.

