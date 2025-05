Le million de kilomètres, ces voitures peuvent le faire avec leur motorisation à toute épreuve

Grâce à leur motorisation éprouvée, ces 5 voitures sont capables de parcourir le million de kilomètres et ce, sans aucune difficulté.

Les moteurs modernes sont complexes et peinent parfois à rivaliser avec leurs prédécesseurs en matière de longévité. Pourtant, quelques modèles continuent de prouver leur capacité à accumuler des kilomètres sans broncher. Voici 5 voitures qui franchissent le million de kilomètres avec une grande aisance.

Mercedes Classe E W211, la longévité premium

La Mercedes Classe E W211 (2002-2009) incarne le mariage parfait entre luxe et durabilité. Dotée du moteur E320 CDI de 204 CV, cette voiture parcourt allègrement le cap du million de kilomètres. La voiture allemande doit en fait cela à une conception mécanique indestructible et une boîte automatique robuste. Elle représente ainsi un bon investissement si vous voulez un véhicule qui dure des décennies avec un bon entretien.

Peugeot 406, l’icône française au cœur robuste

Produite entre 1995 et 2004, la Peugeot 406 a marqué les esprits. Elle doit surtout sa popularité à ses versions diesel HDi (2.0 et 2.2 L). Ces moteurs étaient célèbres pour leur robustesse et leur faible consommation. On croise fréquemment des modèles ayant dépassé les 500 000 km, voire plus. Cette voiture figure donc parmi celles qui atteignent facilement le million de kilomètres. Son design sobre et sa mécanique simple mais solide ont séduit les professionnels et ceux qui recherchent une voiture fiable et durable.

Toyota Prius, autre voiture qui parcourt le million de kilomètres

Alors que le diesel domine dans cette catégorie, la Toyota Prius prouve qu’un véhicule hybride peut aussi réaliser cette prouesse. La troisième génération (2009-2015), combine un moteur essence 1.8 L à un système électrique. Elle reste une référence en termes de durabilité. Des modèles affichant plus de 500 000 km ne sont pas rares. Plusieurs propriétaires attestent d’ailleurs de leur robustesse, y compris pour les taxis.

Volkswagen Golf IV, le TDI indestructible

Quand on parle de moteurs fiables et durables, on songe habituellement à la Volkswagen Golf IV. Commercialisée entre 1998 et 2006, elle doit sa réputation à son fameux moteur diesel 1.9 TDI. Cette voiture peut aussi parcourir le million de kilomètres avec un entretien de base. Son moteur est par ailleurs disponible en plusieurs puissances (90, 110 et même 150 CV). On aime ce bloc pour sa robustesse ainsi que son efficacité énergétique. Il est aussi célèbre pour capacité à rouler sur des centaines de milliers de kilomètres.

Skoda Octavia , une voiture qui franchit le million de kilomètres

La première génération de la Skoda Octavia (1997-2004) a gagné la confiance des usagers. C’est en grande partie grâce à son moteur partagé avec la Volkswagen Golf IV, le fameux 1.9 TDI. Les versions proposant jusqu’à 110 CV étaient en outre idéales pour ceux qui souhaitaient maximiser leur kilométrage. Ils pouvaient en même temps minimiser les coûts d’entretien. De nombreux chauffeurs de taxi ont adopté cette voiture capable d’avaler le million de kilomètres. Elle continue d’ailleurs de rouler fièrement sur nos routes.

