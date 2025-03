BMW surpasse Mercedes et Audi, comment ont-ils fait ?

BMW a pris l’ascendant sur Mercedes et Audi dans le segment premium. La marque bavaroise s’impose désormais comme le leader de l’électrique. C’est rendu possible grâce à une stratégie bien rodée ainsi qu’à des choix technologiques pertinents. Retour sur les chiffres et les décisions qui ont conduit le constructeur à cette domination.

BMW bat Audi et Mercedes et devient le roi du premium électrifié

Ce géant de l’automobile a réalisé une performance historique en 2024. Il a effectivement réussi à surpasser Mercedes et Audi sur le marché de l’électrique. La marque bavaroise a livré 368 475 voitures électriques dans le monde, un bond impressionnant de 13,5 % par rapport à 2023. Si on inclut Mini et Rolls-Royce, ce chiffre grimpe à 426 594 unités vendues, un résultat qui éclipse ses deux rivaux allemands combinés.

En face de cet exploit de BMW, Mercedes n’a vendu que 185 059 véhicules électriques et Audi plafonne à 164 480 unités. Ils enregistrent une baisse respective de 23 % et 7,8 %. Avec une part de marché de l’électrique sous les 10 %, ces deux marques peinent à convaincre les acheteurs face à leur rivale.

Une stratégie gagnante qui implique innovation et pragmatisme

Comment BMW a-t-elle réussi à s’imposer si largement par rapport à Mercedes et Audi ? Contrairement à ses adversaires, la marque a misé sur une stratégie pragmatique. En d’autres termes, elle a adapté ses modèles thermiques à l’électrique au lieu de développer des plateformes 100 % nouvelles dès le départ. L’i4 et l’iX3, dérivés des populaires Série 4 Gran Coupé et X3, ont d’ailleurs su rassurer les clients en conservant l’ADN de la marque.

BMW a en outre optimisé sa production par rapport à Audi et Mercedes en verticalisant la fabrication de ses batteries et moteurs électriques. De cette manière, elle a plus de contrôle sur les coûts et la qualité. Cette stratégie tranche avec Mercedes. De fait, ce dernier est encore trop dépendant de fournisseurs externes. D’autre part, on a Audi qui subit les contraintes des synergies du groupe Volkswagen.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn