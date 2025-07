Le comeback du siècle ? Mitsubishi ressuscite la légendaire Pajero pour contrer le Land Cruiser

Ce nom évoque le sable, la roche, le moteur qui gronde sous le soleil. Eh oui, le Pajero, ce vieux titan japonais du 4×4, revient d’entre les morts. Et croyez-le ou non, son retour ne passe pas inaperçu.

Ce Mitsubishi comeback Pajero agite autant les puristes que les curieux. Lancé en juillet 2025, il promet plus qu’un simple clin d’œil au passé. Design carré, capacités tout-terrain, ambitions mondiales, tous les voyants sont donc au vert. Mais derrière cette renaissance, se cache un duel frontal avec le géant Toyota Land Cruiser.

Un retour ambitieux entre héritage 4×4 et exigences modernes

La silhouette du Pajero 2025 claque comme un hommage aux années Dakar. En effet, tout dans son look respire l’off-road sérieux. On retrouve une forme cubique, des optiques verticales et une calandre massive. Cela dit, ce n’est pas juste du mimétisme rétro. Mitsubishi reprend ici les lignes du concept DST et assume une esthétique 100 % baroudeuse.

Mitsubishi comeback Pajero veut reconquérir les amateurs de franchissement pur. Voilà pourquoi il a misé sur un design robuste qui s’éloigne clairement des SUV citadins. Les codes sont là : capot plat, ailes larges et surfaces tendues. Cela garantit un look carré et affirmé, conçu pour la poussière plus que pour les trottoirs urbains. Et franchement, ça fait du bien.

Une fiche technique qui mélange tradition et hybridation tactique

Sous ses lignes tendues, le Pajero cache une base sérieuse. Il hérite du châssis du Mitsubishi Triton, connu pour sa solidité. Et effectivement, c’est un vrai tout-terrain : pont arrière rigide, châssis échelle et transmission intégrale évoluée. Il n’est pas un SUV stylé, mais un 4×4 conçu pour affronter les pistes sans trembler.

Cela dit, le Mitsubishi comeback Pajero veut aussi plaire aux temps modernes. Voilà pourquoi Mitsubishi planche sur une version hybride rechargeable, avec le système S-AWC à la clé. Ce combo mêle conduite silencieuse en ville et maîtrise en terrain cassant.

Mitsubishi mise sur le monde en laissant l’Europe de côté

L’ambition ne s’arrête pas au style ni à la mécanique. Mitsubishi prévoit un déploiement à l’international, mais sans l’Europe. Ce choix étonne, mais il répond à des contraintes claires. En effet, entre normes CO₂ sévères et rentabilité en berne, la marque préfère viser l’Asie, l’Amérique du Sud et l’Océanie.

Mais par-dessus tout, cette stratégie révèle un calcul malin. La raison est simple: en ciblant les marchés encore friands de 4×4, le Mitsubishi comeback Pajero maximise ses chances. Il pourra y tester sa formule hybride sans subir les pressions européennes. Et si le pari fonctionne, il pourrait bien remettre les pendules à l’heure dans le monde du tout-terrain.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn