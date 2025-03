Illusion verte : Votre voiture électrique émet plus de CO2 qu’un troupeau de vaches !

On considère que les voitures électriques représentent une avancée majeure pour réduire la pollution. Pourtant, leur fabrication et leur utilisation ne sont pas totalement exemptes d’impact écologique. Analysons leur véritable empreinte carbone pour mieux comprendre leur efficacité écologique.

L’impact carbone de la fabrication des VE

La production des voitures électriques provoque plus de pollution que celle des véhicules thermiques. C’est en grande partie à cause de la fabrication des batteries lithium-ion. L’extraction des matériaux nécessaires, comme le lithium, le cobalt et le nickel, engendre des émissions significatives de CO2. Ces procédés causent également l’émanation d’autres polluants atmosphériques comme le dioxyde de soufre (SO2) et les oxydes d’azote (NOX).

Ces processus ont, en outre, des conséquences environnementales et sociales. Je parle notamment de la contamination des sols et des eaux. Mais n’oublions pas les conditions de travail généralement critiquées dans les pays producteurs de cobalt, comme la République Démocratique du Congo. Ainsi, si la pollution des voitures électriques est importante à la fabrication, ce n’est pas leur seul impact.

Des efforts sont néanmoins en cours pour améliorer l’empreinte carbone de la fabrication des VE. L’innovation dans les techniques de production aide à utiliser davantage de matériaux recyclés. Elle contribue également à réduire la consommation d’énergie requise pour la fabrication des batteries. La mise en place d’une économie circulaire autour des batteries est une autre solution envisagée pour minimiser leur impact environnemental à long terme. Cela inclut d’ailleurs leur réutilisation pour le stockage d’énergie.

Les VE restent plus écologiques sur l’ensemble de leur cycle de vie. Contrairement aux voitures à essence et diesel, elles n’émettent pas de CO2 à l’échappement. Cela améliore la qualité de l’air, en particulier en ville. Même avec les émissions liées à la production d’électricité, une voiture électrique émet environ 50 g de CO2 par kilomètre contre 165 à 170 g pour une thermique. Sur un an, un VE peut ainsi éviter l’émission de 1,5 million de grammes de CO2. Cela équivaut à plusieurs vols aller-retour entre Londres et Barcelone.

Cela dit, la réduction de la pollution des voitures électriques dépend de la source d’électricité qu’on utilise pour les recharger. L’empreinte carbone d’un VE est, par exemple, plus faible dans les pays où on produit surtout l’électricité à partir de sources renouvelables. C’est plus avantageux que dans les régions où le charbon reste une source énergétique dominante. D’autre part, la durée de vie et le recyclage des batteries seront des facteurs déterminants pour maximiser l’intérêt écologique des VE à long terme.

Somme toute, les voitures électriques permettent d’atténuer la pollution en diminuant les émissions de CO2 sur l’ensemble de leur cycle de vie. Cela dit, elles ne sont pas totalement neutres en carbone. L’amélioration des processus de fabrication et l’évolution du mix énergétique sont de mise pour que leur adoption contribue entièrement à la transition écologique.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn