Design Moto : le cabinet de design Pininfarina va restyler un modèle de Phelon&Moore

Le célèbre studio italien Pininfarina, habitué des carrosseries Ferrari et Maserati, s’attaque désormais aux deux-roues en restylant un Phelon&Moore ! Il officialise une collaboration surprenante avec la marque anglaise Phelon&Moore pour relooker son trail Capetown 7X.

Objectif : créer une série limitée exclusive qui mêlera style italien et pièces aérodynamiques conçues en soufflerie. De quoi donner un sérieux coup de projecteur à ce constructeur confidentiel. Rendez-vous à l’EICMA de Milan pour la révélation !

Phelon & Moore s’offre un coup de pinceau italien : le trail Capetown 7X relooké par Pininfarina

Milan, septembre 2025 – La marque britannique Phelon & Moore, réveillée en 2022 par des entrepreneurs occidentaux, a choisi de marquer le coup pour sa présence à l’EICMA 2025. Elle entreprend une collaboration inattendue avec le légendaire studio de design italien Pininfarina.

Ensemble, ils dévoileront une série limitée à 595 exemplaires du trail Capetown 7X. Cela célébre au passage les 95 ans du célèbre carrossier. C’est une opération de séduction qui vise à offrir une visibilité internationale à ce constructeur encore confidentiel. Leurs motos sont en effet assemblées en Asie .

Sous le pinceau de Pininfarina, réputé pour ses collaborations avec Ferrari ou Maserati, le Capetown 7X voit sa silhouette redéfinie. Le trail s’habille de nouvelles pièces aérodynamiques développées en soufflerie, de matériaux premium et d’une livrée commémorative unique.

L’objectif est clair : transformer une moto aux caractéristiques techniques assez communes en un objet d’art et de performance. Cela « promettant d’être l’une des révélations les plus attendues de l’EICMA » .

Une stratégie marketing audacieuse

Pour Phelon & Moore, cette collaboration dépasse largement le simple exercice de style. Il s’agit d’un « moment déterminant », selon son PDG Diego V. Calderon, pour honorer l’héritage de la marque tout en visant une reconnaissance mondiale .

La preuve de cette ambition est sur le stand du constructeur à Milan. Le public y verra également la Battista, l’hypercar électrique de Pininfarina. C’est, selon les rumeurs, la voiture la plus puissante jamais construite en Italie. Un placement produit de choix pour crédibiliser instantanément la marque moto .

Le défi de la crédibilité

Derrière le nom historique de Phelon & Moore, fondé en 1902, se cache une réalité industrielle moderne. La production est confiée à des partenaires asiatiques. Ensuite, la gamme actuelle inclut même des scooters, assez éloignés de l’image traditionnelle de la marque .

Dans ce contexte, l’alliance avec Pininfarina, forte de son immense capital de sympathie et de son prestige, sert de sésame pour gagner en légitimité auprès des puristes et des distributeurs potentiels. D’ailleurs, ils ont été explicitement invités à rencontrer la direction lors du salon.

Une renaissance sous le signe du design

Alors que Pininfarina est à l’honneur en 2025 avec un trophée spécial au Pebble Beach Concours d’Elegance pour ses 95 ans, Phelon & Moore espère bien profiter de cet éclat . Cette série limitée est bien plus qu’une simple moto.

C’est un instrument de communication à part entière. Son succès ne se mesurera pas seulement à son nombre d’exemplaires vendus. La marque a la capacité à graver le nom Phelon & Moore dans l’esprit des passionnés du monde entier. Le rendez-vous est pris à Milan pour assister à la première étape de cette métamorphose.

