Voici la nouvelle Ferrari Amalfi 2027 : un successeur éblouissant pour la Roma !

Avec son V8 biturbo amélioré, la Ferrari Amalfi propose une expérience de conduite à la fois puissante et raffinée.

La Ferrari Amalfi fait une entrée remarquée pour 2027 et succède à la Roma avec un style et des performances renouvelés. Cette nouvelle GT 2+2 s’inspire de la célèbre côte italienne dont elle porte le nom. Elle conserve également l’âme sportive propre à Ferrari.

Quelle motorisation pour la Ferrari Amalfi ?

La nouvelle Ferrari mise sur la simplicité et l’efficacité en conservant un moteur V8 bi-turbo 3,9 L. La marque l’a néanmoins revisité pour délivrer 640 CV. La Ferrari Amalfi déploie donc une puissance légèrement supérieure à celle de la Roma.

Ce moteur se positionne en outre en avant-central. Il donne un équilibre parfait entre puissance et maniabilité avec une répartition des masses proche de 50/50. D’autre part, la voiture abat le 0 à 100 km/h en 3,3 s. En ce qui concerne la vitesse maximale, elle atteint 320 km/h. Les performances de ce modèle sont donc dignes des meilleures GT du marché.

Au-delà de la puissance brute, la Ferrari Amalfi s’équipe de diverses technologies modernes. Citons comme exemple son système de freinage électrique « brake-by-wire ». Puis, une direction assistée recalibrée pour une meilleure réactivité. L’aérodynamique active, notamment un aileron arrière ajustable en trois positions, optimise par ailleurs l’appui selon les conditions de conduite.

Un design qui divise, mais innove

À l’intérieur, cette GT 2+2 fait un bond en avant avec un cockpit repensé, plus épuré et fonctionnel. Le volant de la Ferrari Amalfi retrouve par ailleurs des commandes physiques. L’écran central de 10,25 pouces, lui, s’intègre parfaitement avec un système multimédia moderne. Celui-ci est compatible Android Auto et Apple CarPlay.

Quant aux sièges arrière, ils restent compacts. Cela dit, la praticité est au rendez-vous avec un coffre de grande capacité. La Ferrari Amalfi peut effectivement accueillir plusieurs bagages, idéal pour vos escapades.

En revanche, le design extérieur suscite des débats. Son museau s’inspire des modèles F80 et 12Cilindri et présente un bandeau noir reliant les phares. Ce choix esthétique audacieux ne fait pas l’unanimité chez les puristes. Malgré cela, la silhouette générale de l’Amalfi reste élégante et dynamique, fidèle à l’esprit Ferrari.

