Alors que tout le monde se rue sur l’électrique, un rebelle diesel débarqué de Chine avec un look vintage qui claque ! Le BAW 212, héritier des légendaires 4×4 militaires, arrive en Europe avec ses courbes carrées et c’est un véhicule électrique !

Son moteur thermique et son air de déjà-vu qui sent bon l’aventure. Prêt à secouer les Alpes sans une prise de recharge ? Le tout-terrain rétro fait son come-back, et il n’a pas froid aux yeux !

Le BAW 212 : Le retour inattendu du 4×4 diesel venu de Chine

Alors que le monde automobile se électrifie à marche forcée, la Chine nous réserve une surprise qui sent bon l’essence et l’aventure. Le Beijing BAW 212, attendu au salon de Munich en septembre 2025, ose le pari audacieux d’un 4×4 diesel au look rétro.

Ce véhicule rappel avec nostalgie les grands noms du tout-terrain. Dans un marché dominé par les SUV électriques aux lignes lisses et aux phares LED, ce bolide rugueux vient secouer les codes avec un style carré et des aptitudes de franchisseur.

Un design qui claque des doigts aux icônes

Imaginez un croisement entre un Land Rover Defender à l’ancienne, une Mercedes Classe G et un Ineos Grenadier, le tout saupoudré d’un zeste de Jeep Wrangler. Voilà le BAW 212 ! Avec ses 4,70 m de longueur et sa silhouette robuste, il ne passe pas inaperçu.

Mais ne vous y trompez pas : sous son allure rustique se cache un intérieur moderne où l’instrumentation numérique côtoie une pléthore de boutons physiques, pour un esprit utilitaire mais résolument haut de gamme. C’est le charme du contraste entre l’extérieur vintage et l’habitacle du XXIe siècle.

Sous le capot, le retour du diesel en terrain hostile

Là où le BAW 212 surprend vraiment, c’est sous le capot. Alors que la Chine mise tout sur l’électrique, ce 4×4 débarque avec un moteur diesel 2.0 de 166 chevaux. Il est couplé à une boîte auto 8 rapports et une transmission 4×4.

Une version essence 2.0 turbo de 251 chevaux est également au menu. Il est capable de tirer 2,5 tonnes et de franchir 66 cm de gué. Ensuite, avec son réducteur et son blocage de différentiel, ce véhicule n’a pas peur de la boue. Il est conçu pour les chemins escarpés, pas pour les salons mondains.

Derrière ce nom un peu technique se cache une véritable icône en Chine : le BJ 212, surnommé « Beijing Jeep ». Produit à plus de 2,5 millions d’exemplaires depuis soixante ans, ce véhicule a transporté Mao lui-même. De plus, il a participé à la reconstruction économique du pays.

Aujourd’hui, il se réinvente pour s’exporter en Europe, via l’importateur allemand IndiMO Automotive. Sa présence au salon de Munich n’est pas anodine. C’est un signal fort adressé aux amateurs de véhicules robustes et authentiques.

Un prix qui pourrait tout changer

En Chine, le BAW 212 s’affiche à moins de 20 000 euros en version haut de gamme. Même s’il sera plus cher en Allemagne, il restera bien en deçà des tarifs exorbitants d’un Grenadier ou d’un Classe G. Quel est son atout majeur ? Eh bien, c’est l’allier le charme désuet des 4×4 légendaires.

Son prix est accessible, le tout avec une promesse de robustesse à toute épreuve. De quoi séduire ceux qui rêvent d’aventure sans se ruiner. Le BAW 212 n’est pas qu’un véhicule, c’est un retour aux sources du plaisir de conduire.

