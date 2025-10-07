Face à la mini G-Class, Land-Rover prépare un mini SUV Defender électrique

Alors que Mercedes agite la mini G-Class comme un joker, Land Rover ne reste pas les bras croisés ! Le géant britannique prépare sa riposte : un mini Defender 100% électrique.

Prêt à conquérir l’asphalte et les sentiers avec la même aura indestructible, mais dans un format city friendly. La bataille des mini SUV légendaires est lancée, et elle promet d’être électrisante !

Land Rover prépare son « Baby Defender » : la révolution électrique en miniature

Alors que le Defender s’impose comme le best-seller incontesté de Land Rover, le constructeur britannique ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Selon les révélations du magazine Autocar, une version compacte du mythique 4×4 est dans les starting-blocks pour 2027. Déjà aperçu lors de tests sous camouflage, ce nouveau venu devrait prendre la relève du Discovery Sport, dont la carrière arrive à son terme après dix ans de loyaux services.

The 2028 Land Rover Defender 80/Sport has been spied testing in the Old Continent with a very macho design philosophy. In addition, the CUV will sit on top of the automaker’s scalable EMA platform and it could come exclusively with battery-electric powertrains. #LandRover #JLR pic.twitter.com/fw4LboRhVQ — GearheadCole ⚙️ (@cole_marzen) October 2, 2025

Le pari du « Defender Sport »

Si le nom définitif fait encore l’objet de spéculations, les paris vont bon train dans les coulisses de l’automobile. L’appellation « Defender Sport » semble tenir la corde, suivant la logique de gamme actuelle. Une autre piste évoque un chiffre symbolique comme 70 ou 80, en référence aux déclinaisons existantes du Defender. Quoi qu’il en soit, ce nouveau modèle marquera un tournant stratégique pour la marque, avec une orientation résolument électrique.

Un remède électrisant pour JLR

Ce projet arrive à point nommé pour Jaguar Land Rover, qui traverse une période complexe marquée par des interruptions de production. Le succès phénoménal du Defender actuel produit en 100.000 exemplaires écoulés l’an dernier malgré son prix élevé a convaincu. La direction décline la recette en format réduit. Mesurant environ 4,6 mètres, ce « baby Defender » reprendra les codes anguleux qui ont fait le succès de son grand frère.

La révolution technique est en marche

La grande nouveauté réside dans sa plateforme technique : le futur compact reposera sur l’architecture EMA, spécialement conçue pour l’électrification. Cette base promet des performances de recharge ultra rapides grâce à sa technologie 800 volts. Toutefois, Land Rover garde les pieds sur terre en prévoyant également des versions hybrides rechargeables pour les marchés moins matures sur l’électrique.

Une production 100% british

C’est à l’usine de Halewood, près de Liverpool, que naîtra ce nouveau bijou technologique. Jaguar Land Rover y investit 500 millions de livres pour transformer le site, tandis que Tata, sa maison-mère, construit une usine de batteries au Royaume-Uni. Cette double stratégie vise à réduire la dépendance aux fournisseurs asiatiques et à créer une filière automobile électrique locale.

La bataille des mini 4×4 de luxe est déclarée

Land Rover ne sera pas seul sur ce créneau porteur. Mercedes développe en parallèle sa « mini Classe G », basée sur un châssis-échelle spécifique plutôt que sur une plateforme existante.

De son côté, Ineos a annoncé le Fusilier, petit frère du Grenadier, mais son arrivée n’est pas attendue avant 2028 au mieux. La course aux compact 4×4 premium s’annonce donc des plus disputées, et le « baby Defender » pourrait bien y jouer les trouble-fêtes.

