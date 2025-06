Land Rover Defender 110 Trophy Edition : la fusion parfaite entre luxe et performance off-road !

Le Land Rover Defender 110 Trophy Edition est un hommage aux légendes du tout-terrain. Voici les détails concernant cette série limitée.

Land Rover vient de dévoiler sa nouvelle édition spéciale Defender 110 Trophy Edition. Cette version rend hommage aux légendaires véhicules du Camel Trophy d’antan. Proposée à partir de 105 200 euros au Royaume-Uni, elle va faire revivre l’esprit d’aventure des expéditions mythiques.

Un look rétro et des équipements bien pensés

Dès le premier coup d’œil, on remarque le choix entre deux couleurs emblématiques. D’une part, le jaune Deep Sandglow inspiré des rallyes historiques. D’autre part, le vert Keswick Green, tout droit sorti des archives de la marque.

Ces teintes du Land Rover Defender 110 Trophy Edition s’accompagnent de touches noires sur plusieurs parties. Je citerais notamment le capot, les bas de caisse et les étriers de freins. Elles se complètent ensuite par des jantes Gloss Black de 20 pouces chaussées de pneus tout-terrain.

Pour aller plus loin (ou plus haut !), la série limitée de Land Rover propose une panoplie d’accessoires. Le Land Rover Defender 110 Trophy Edition possède ainsi une galerie de toit, une échelle, des prises d’air surélevées (snorkel), et des bavettes. Ces éléments contribuent à affirmer son style baroudeur et sa polyvalence hors des sentiers battus.

À l’intérieur de ce véhicule, place au raffinement. L’habitacle se distingue grâce au cuir Ebony Windsor. On y retrouve également des finitions spécifiques comme des extrémités de poutre transversale gravées au laser. Le souci du détail rend chaque trajet spécial, que vous partiez en expédition ou en ville, comme l’indique Land Rover.

Quid des motorisations du Land Rover Defender 110 Trophy Edition ?

Sous le capot, cette édition limitée propose deux motorisations. Comptez d’abord un six-cylindres diesel bi-turbo de 355 CV. On a en outre une version hybride rechargeable développant 305 CV combinés.

Quant aux performances, le diesel abat le 0 à 100 km/h en 6,1 s tandis que l’hybride le fait en 7,4 s. Le Land Rover Defender 110 Trophy Edition mise aussi sur la capacité de remorquage (jusqu’à 3 500 kg). Et n’oublions surtout pas les aptitudes en tout-terrain qui ont fait la réputation de Land Rover.

Enfin, au-delà du véhicule, Land Rover propose à ses clients de participer à une aventure grandeur nature. Le constructeur organise effectivement un concours Trophy en Afrique pour perpétuer la tradition de la marque. Elle servira tout aussi bien à raviver la passion de l’explorateur qui sommeille en chacun de nous.

