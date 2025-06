Jules Verne à l’honneur, DS annonce une édition en série limitée de ses modèles emblématiques

La collection Jules Verne incarne le best-of créatif de DS, dans un hommage vibrant à l’exploration, au rêve… et à l’art de voyager autrement.

Et si votre voiture devenait une machine à explorer l’imaginaire ? DS Automobiles bouscule les codes avec une série limitée inspirée par l’univers visionnaire de Jules Verne. Quatre modèles, quatre récits d’aventure, et une expérience automobile hors du commun.

Collection DS Jules Verne, les 4 modèles qui font rêver

Cette série ultra-limitée de DS réunit design, technologie et clin d’œil irrésistible à l’un des auteurs français les plus visionnaires. DS 3, DS N°4, DS 7 et DS N°8, ces quatre modèles rendent hommage à l’univers de l’aventure, de la science et de la découverte. Chaque version que propose DS s’inspire directement d’un roman culte de Jules Verne.

La DS 3 “Vingt Mille Lieues sous les mers” arbore d’abord badges marins, peinture Bleu Lazurite et sellerie Alcantara. Elle crée ainsi une atmosphère digne du Nautilus de Nemo.

On a également la DS N°4, “Le Tour du Monde en 80 jours”. Elle adopte des motifs de rose des vents et une teinte Bleu Éternel.

Vient ensuite la DS 7 “Cinq semaines en ballon” qui affiche gravures de dirigeable et ambiance explorateur du ciel.

Et enfin, point d’orgue de la gamme Jules Verne, la DS N°8 “De la Terre à la Lune” explose tous les codes. Ses principaux points forts : un univers lunaire, des badges exclusifs et une technologie embarquée à couper le souffle. Pour couronner le tout, un intérieur Nappa/Alcantara et jusqu’à 692 km d’autonomie en tout électrique !

Pourquoi ces véhicules vont affoler les collectionneurs

Lancé officiellement le 2 juin 2025, chaque modèle de cette collection s’annonce comme un futur collector. On ne connaît pas encore tous les tarifs des voitures DS inspirées du roman de Jules Verne, mais on a pu collecter quelques informations. La DS 3 (hybride) coûtera par exemple 35 600 euros et la DS 3 E-Tense, 43 250 euros. De son côté, la DS 7 commence autour de 48 100 euros et monte jusqu’à 67 610 euros pour la version la plus équipée.

On devra, par ailleurs, patienter encore un peu avant de connaître le prix du modèle DS N°4. Cela dit, elle annonce déjà plusieurs motorisations hybrides. Le navire amiral, DS N°8, s’affiche quant à lui entre 76 440 euros et plus de 80 000 euros. Ce modèle de la gamme Jules Verne de DS affiche couleurs inédites, gadgets futuristes, selleries premium ainsi qu’une recharge ultra-rapide.

À bord, l’expérience vire au voyage littéraire. Vous y trouverez des motifs gravés au laser et même des badges personnalisés inspirés des romans de Verne. Ajoutez à cela des couleurs exclusives et des sièges massants. En bonus, des technologies de pointe comme ChatGPT natif, des aides à la conduite formidables, ou alors un toit panoramique selon la version.

