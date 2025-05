La sixième génération de Toyota RAV4 arrive ! Voici quelques photos !

La sixième génération de Toyota RAV4 arrive en 2026. Les photos ont fait le tour de la toile et les internautes discutent déjà sur son design et ses spécificités techniques.

Le Toyota RAV4, véritable best-seller mondial, s’apprête à entamer une nouvelle ère avec sa sixième génération. Cette dernière devrait sortir en 2026. Photos officielles, détails sur le design et rumeurs techniques affolent déjà la toile. Que peut-on vraiment attendre de ce futur SUV au cœur du segment compact ?

Un design évolutif et une technologie encore plus aboutie

Pour ce nouveau millésime, Toyota joue la carte de la continuité modernisée. Le Toyota RAV4 sixième génération conserve sa silhouette robuste. Il se dote toutefois d’une face avant inspirée des derniers modèles comme la Prius et le Camry. Le modèle dispose aussi d’une calandre affinée, des feux de jour LED en « marteau » et des lignes plus anguleuses. À l’arrière, le style évolue également, avec une barrette LED transversale. Et à cela s’ajoutent des éléments contrastants pour renforcer son caractère dynamique.

Côté intérieur, les premiers aperçus révèlent une ambiance plus technologique qui s’inspire énormément de la nouvelle Prius. Cette sixième génération de Toyota RAV4 s’équipe avant tout d’un tableau de bord digital flottant. On retrouve en outre un écran tactile XXL sur la console centrale. Ajoutez à cela des matériaux revus à la hausse et des commandes modernisées.

Pour cette sixième génération du RAV4, Toyota mise ainsi sur le confort, la connectivité et l’expérience utilisateur. Ils ont d’ailleurs intégré un large éventail de technologies. Je citerais notamment l’affichage tête haute ainsi que la recharge sans fil. Mais ce n’est pas tout, car le modèle bénéficie de la compatibilité Apple CarPlay/Android Auto.

Les versions possibles de la sixième génération de Toyota RAV4

Sous le capot, cette nouvelle génération insistera sur l’électrification. Les moteurs hybrides et hybrides rechargeables seront au cœur de l’offre. On peut également espérer un gain de puissance et d’efficience si l’on en croit les premiers échos. Pour les versions AWD Hybrides, la puissance du véhicule pourrait aller jusqu’à 232 CV. La sixième génération de Toyota RAV4 devrait aussi conserver la plateforme TNGA-K. Cela dit, elle devrait être optimisée pour répondre aux nouvelles normes de sécurité et d’émissions.

Les rumeurs évoquent par ailleurs l’arrivée, à moyen terme, d’une version 100 % électrique. Celle-ci viendra concurrencer frontalement les nouveautés européennes. Enfin, Toyota pourrait aussi étoffer la gamme avec des finitions plus baroudeuses TRD Pro. Cela servira à séduire les amateurs de SUV dynamiques et polyvalents.

