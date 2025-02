La recharge par induction sur autoroute : la nouvelle ère de l’électrique ?

La recharge par induction sur autoroute devient peu à peu une réalité grâce à un projet innovant mené sur l’A10, près de Paris. Ce projet, que Vinci Autoroutes a piloté, pourrait transformer les trajets des véhicules électriques en permettant de recharger en roulant. Il élimine ainsi la nécessité de s’arrêter aux bornes de recharge.

Le principe de la recharge par induction sur autoroute

La technologie de cette recharge sans fil consiste à enfouir des bobines de cuivre sous la chaussée, à environ 10 cm de profondeur. Le réseau électrique alimente ces bobines. Elles émettent un champ électromagnétique capté par des récepteurs qui se placent sous les VE. Le champ se transforme ensuite en électricité, ce qui permet de recharger les moteurs et la batterie du véhicule pendant qu’il roule.

Cette technologie s’apparente à celle qu’on utilise pour recharger les smartphones sans fil. Elle permettrait de recharger les véhicules sans devoir s’arrêter. Pour l’instant, cette expérimentation de recharge par induction se limite à une portion de 2 km de l’autoroute A10. Cela dit, elle représente un pas significatif vers l’intégration de cette technologie sur une plus large échelle. Ce projet a pour objectif de tester la viabilité de cette innovation à grande échelle avant son expansion.

L’orientation vers les camions électriques et les avantages écologiques

La recharge par induction sur autoroute concerne initialement les camions. Ses avantages écologiques sont néanmoins majeurs. Le transport routier représente un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre. La transition vers des camions électriques est donc essentielle pour réduire ces impacts. Cette méthode de recharge permettrait de diminuer la taille des batteries pour les poids lourds. Cela contribue à réduire leur poids, leur coût de production ainsi que l’utilisation de matières premières.

Des tests à venir sur la recharge par induction sur autoroute incluront aussi d’autres types de véhicules. Je parle bien sûr des utilitaires, des cars et des voitures particulières. Cette initiative ouvre la porte à une future adoption généralisée de cette technologie. Par contre, avant de généraliser cette solution, on a encore plusieurs défis à relever. J’entends par là l’extension de l’infrastructure de recharge pour les camions électriques et la mise en place d’un réseau efficace sur les autoroutes européennes.

