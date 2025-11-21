Cette moto électrique se plie et tient dans un bagage à main !

Vous en avez marre des bouchons ? La moto électrique Icoma Tatamel Bike va vous scotcher. Imaginez : un bolide silencieux qui se plie en deux et se glisse dans un bagage à main. C’est le combo parfait pour se déplacer partout ?

Oui, vous avez bien lu ! Finis les problèmes de stationnement, place à la mobilité ultra-compacte. L’avenir est là, littéralement pliable et rangé dans votre coffre. Prêt à révolutionner vos trajets ? Accrochez-vous, la démo va être électrisante !

La moto pliable qui vaut 3000 euros

Dans l’univers des motos électriques, on a vu des modèles de toutes les tailles, mais rarement une approche aussi littérale du « compact » que la Icoma Tatamel Bike. Conçue par Takamitsu Ikoma, un ancien designer de jouets visiblement inspiré par les Transformers, cette petite merveille ne se contente pas d’être miniature : elle se plie et se range comme une valise. Pour environ 3 000 euros, cette curiosité devient soudain une solution de mobilité urbaine aussi sérieuse qu’astucieuse.

Transformer sa moto en bagage à main

Une fois dépliée, la Tatamel adopte la silhouette d’un scooter compact. Mais son véritable génie s’exprime quand, en quelques secondes, la moto électrique Icoma Tatamel Bike se rétracte jusqu’à former un parallélépipède de 69 × 69 × 26 cm. Dotée de roulettes, elle se conduit alors comme un bagage cabine – une fonctionnalité précieuse quand on connaît son poids de 63 kg. Finis les conflits avec les gardiens d’immeubles : votre « valise » aux grands yeux innocents cache en réalité votre monture électrique.

Des performances qui surprennent

Sous ses airs de jouet sophistiqué, la Tatamel cache des caractéristiques techniques étonnantes. Son moteur de 600W (avec une pointe à 2000W) et sa batterie LiFePO₄ de 600 Wh lui offrent une autonomie réaliste de 30 km, avec une vitesse de pointe de 45 km/h. La suspension avant et arrière, combinée à des roues de 10 et 6,5 pouces, assure une stabilité inattendue pour un engin si compact. Avec une charge utile de 100 kg, elle peut transporter la majorité des adultes sans difficulté.

L’art de personnaliser sa monture

L’une des trouvailles les plus charmantes réside dans ses panneaux latéraux amovibles. Ces surfaces deviennent une toile vierge où s’exprimer : graphismes d’anime, logos d’entreprise ou simples explosions colorées. Chaque propriétaire peut ainsi créer une Tatamel unique, transformant ce véhicule utilitaire en accessoire de mode personnalisé. Même un port USB est intégré pour recharger nos indispensables smartphones.

La solution du dernier kilomètre

L’avis d’Electrek sur le sujet résume parfaitement l’engouement autour de cette création. Ce n’est ni la plus rapide, ni la plus légère, mais la Tatamel réinvente brillamment ce que peut être une moto urbaine. En solution de « dernier kilomètre », elle élimine les problèmes de stationnement et de vol qui hantent les usagers des deux-roues. Pouvoir la rouler jusqu’à son bureau ou dans son ascenseur représente une liberté inédite dans le paysage de la mobilité individuelle.

Une innovation qui fait sourire

Entre son design ingénieux, sa qualité de construction soignée et ses panneaux personnalisables, la Tatamel Bike incarne parfaitement cette nouvelle vague d’innovations micro mobiles qui mélange pragmatisme et plaisir. Elle prouve qu’une solution de transport peut être à la fois parfaitement fonctionnelle et délibérément amusante. Dans un monde urbain de plus en plus contraint, cette petite valise motorisée pourrait bien devenir le compagnon idéal des citadins modernes.

