La légendaire Ford Mondeo ressuscite en Chine, et elle n’a jamais été aussi belle !

Le retour d’une légende ! Alors qu’on pensait que sa production était réduite au silence, la Ford Mondeo renaît de ses cendres… et ce, sous le soleil de Chine ! Loin d’être un simple lifting, cette renaissance propose une berline au design audacieux, redessinée de A à Z pour séduire un marché asiatique exigeant.

Élégance redéfinie, technologie de pointe et lignes coupées : découvrez pourquoi cette icône des années 90 n’a jamais été aussi désirable. Le mythe est de retour, et il a fait peau neuve !

La Ford Mondeo, cette berline que l’on croyait disparue, connaît une seconde vie

inattendue… mais pas chez nous ! Alors qu’en Europe et aux États-Unis, la production de cette icône a cessé, la voilà qui se refait une beauté pour le seul marché chinois. Présentée au salon de Guangzhou en 2025, cette version restylée prouve qu’une page se tourne pour Ford, qui adapte sa stratégie aux goûts très différents de chaque continent.

Un lifting complet pour séduire l’Empire du Milieu

La cure de jouvence est visible de l’extérieur : la Mondeo abandonne ses phares à double étage pour une signature lumineuse plus conventionnelle, avec une calandre et des boucliers redessinés. L’arrière est aussi retouché, et de nouvelles jantes complètent ce rajeunissement stylistique. Un changement qui montre bien que pour plaire en Chine, il faut savoir évoluer avec les tendances locales.

À l’intérieur, la révolution est technologique

L’habitacle fait un bond dans le futur. La pièce maîtresse est une immense dalle tactile de 27 pouces en résolution 4K qui occupe tout le tableau de bord, pilotée par le système multimédia SYNC+ 2.0. Un assistant vocal plus performant, une recharge sans fil rapide de 50W et des finitions retravaillées achèvent de faire oublier l’image parfois datée des générations précédentes. Ici, le confort rime avec connectivité.

Sous le capot, un sursaut de puissance

Les moteurs essence suivent également le mouvement. Le 1.5 litre turbo voit sa puissance légèrement augmentée pour atteindre 196 chevaux. Tandis que le 2.0 litres turbo monte à 261 chevaux, tous deux associés à la transmission automatique à 8 rapports. Fait notable : la version hybride n’est pas au programme de ce restylage. C’est une absence qui en dit long sur les priorités et la concurrence locale.

Une stratégie « deux poids, deux mesures »

Le destin de la Mondeo illustre parfaitement la stratégie mondiale de Ford. C’est celle d’abandonner les berlines là où elles ne se vendent plus, mais les maintenir coûte que coûte là où la demande persiste, comme en Chine. Cette adaptation aux marchés locaux est une leçon d’agilité industrielle, même si elle sonne comme un adieu définitif pour les passionnés européens de la « routière équilibrée ». Chez nous, place est désormais faite aux SUV, sans compromis.

