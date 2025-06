Ford revient dans les années 80 avec le pack FX de sa Mustang

Ford vient de dévoiler son tout nouveau pack FX pour la Mustang 2026, et c’est un véritable voyage dans le temps qui nous attend.

Cette édition spéciale rend hommage à la légendaire Fox Body des années 80, la Ford Mustang qui a marqué toute une génération. Vous pensiez que la nostalgie automobile avait ses limites ? Et bien, Ford vient de prouver le contraire avec le pack FX de la Mustang qui fait vibrer la corde sensible des passionnés.

Ford Mustang pack FX, un design qui rappelle les années 80

Ce pack se distingue par ses sièges qui s’inspirent des inserts de la Fox Body originale. Les détails rappellent immédiatement cette époque dorée. Les concepteurs ont particulièrement soigné les finitions du pack FX de la Mustang. Ceci, avec des surpiqûres contrastées argent et bleu sarcelle (Adriatic Blue). L’ensemble crée alors une ambiance rétro dans l’habitacle.

Cette édition propose en outre deux styles de jantes. Toutes deux sont peintes en blanc comme pour la Toyota Corolla Hatchback FX 2026. Ceci nous rappelle les codes esthétiques des années 80. Les éléments de grille ressemblant à des narines sont également peints en blanc Oxford. La Ford Mustang et son pack FX font alors un clin d’œil pas si subtil à cette époque où tout était plus… expressif.

Ford introduit également une nouvelle couleur pour 2026. Je parle de l’Adriatic Blue Metallic, qui se base directement sur le bleu sarcelle emblématique de la Fox Body Mustang. Cette teinte devient rapidement l’un des points forts visuels de ce pack rétro.

Une voiture Ford moderne aux gènes vintage

Le pack FX de la Ford Mustang 2026 sera exclusivement disponible sur les modèles GT Premium. Ils s’équipent tous du V8 5.0 L atmosphérique de 480 CV (486 CV avec l’échappement actif). Les puristes apprécieront le choix entre une boîte manuelle 6 rapports et une automatique 10 rapports.

Les clients pourront par ailleurs commander le pack sur n’importe quel style de carrosserie. Vous pouvez opter pour une Mustang pack FX avec ou sans le Performance Package. De cette manière, vous pourrez personnaliser votre muscle car selon vos envies sans sacrifier l’esprit eighties.

Ford n’a pas encore dévoilé les tarifs de ce pack. En revanche, on sait que les commandes ouvriront fin juin 2025. En tout cas, cette Ford Mustang et son pack FX vont faire tourner les têtes. Elle va également réveiller la nostalgie de tous ceux qui ont grandi avec Miami Vice et les synthés en fond sonore.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn