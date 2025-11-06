Découvrez la Citroën Ami édition Rip Curl : la voiture sans permis pour les surfeurs cools

Surfez sur le bitume avec style ! Citroën s’associe à nouveau à Rip Curl pour créer l’Ami édition spéciale, pensée pour les amateurs de vagues.

Avec sa robe violette et blanche, ses jantes noires et ses accessoires dédiés – dont un sac étanche et même une douche d’appoint – cette voiture sans permis transforme chaque trajet en une session de cool. Le petit véhicule urbain devient le compagnon idéal des surfeurs, même loin de l’océan !

Citroën Ami : la petite reine du bitume séduit les surfeurs

Qui aurait cru qu’une voiture sans permis deviendrait une icône ? Depuis son arrivée en 2020, la Citroën Ami a révolutionné son marché avec son look de 2CV modernisée et son tarif choc de 8 190€. Limitée à 45 km/h et accessible dès 14 ans, elle a su séduire avec son côté pratique et ses couleurs joyeuses.

Puis, elle est devenue la voiture sans permis la plus vendue en France. Pourtant, ses ventes récentes ont fléchi, concurrencée par sa cousine la Fiat Topolino et dans l’attente de son restylage. Citroën riposte avec panache !

Relancer la machine par la séduction

Pour redonner du souffle à son petit véhicule star, Citroën mise sur le style et les collaborations. Après avoir annoncé des packs décoratifs « Minty », « Spicy » et le plus ambitieux « Dark Side », la marque aux chevrons renoue avec un partenaire de longue date. C’est la marque de surf Rip Curl. L’objectif est clair : élargir l’attrait de l’Ami au-delà de son public traditionnel en surfant sur une image de liberté et de loisirs outdoor.

L’Ami Rip Curl Vision : un prototype qui a la vague

Présenté en grande pompe à Hossegor lors d’une compétition de surf, le prototype Ami Rip Curl Vision ne passe pas inaperçu. Avec sa robe bicolore violette et blanche et ses jantes noires, il affiche un look résolument baroudeur. Une rampe lumineuse sur le toit complète son équipement extérieur, mais c’est à l’intérieur que la personnalisation est la plus poussée. Cela transforme littéralement l’habitacle pour l’adapter aux besoins des sportifs.

Un habitacle pensé pour les aventuriers du littoral

L’Ami se métamorphose en véritable compagnon de bord de mer. Les sièges arborent des motifs Rip Curl. Les tapis de sol sont conçus à partir de combinaisons de surf recyclées. Et des rangements astucieux font leur apparition, dont un sac étanche fixable sur la portière. La touche de génie ? Une douche d’appoint intégrée pour rincer le sable après une session de surf. Cet aménagement transforme le petit véhicule urbain en base de loisirs mobile et fonctionnelle.

Une série limitée en vue ?

Si Citroën n’a pas encore officialisé la commercialisation de cette version, l’histoire suggère que ce prototype pourrait bien donner lieu à une série spéciale. La marque a en effet déjà collaboré avec Rip Curl sur des modèles comme le C4 Cactus ou le C3 Aircross.

Dans un marché qui se resserre, cette édition surf pourrait être le coup de génie marketing qui permettra à l’Ami de retrouver son leadership incontesté. Elle séduirait une nouvelle clientèle d’aventuriers urbains.

