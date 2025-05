Citroën Ami : prix et d’autres détails sur la microcitadine

La Citroën Ami est une véritable révolution dans le monde des véhicules urbains. Cette microcitadine électrique sans permis offre en effet une nouvelle perspective de mobilité urbaine. Elle s’adresse aux automobilistes soucieux de leur empreinte environnementale, mais qui cherchent aussi à réduire le coût de leur déplacement. Découvrons ensemble davantage la Citroën Ami, son prix, ses caractéristiques, et bien d’autres détails.

Présentation de la gamme de la Citroën Ami

La Citroën Ami propose plusieurs variantes afin de répondre à divers besoins des utilisateurs. La gamme se distingue par son design compact et innovant, idéal pour circuler dans les rues étroites des villes. Les différentes déclinaisons ont en commun d’offrir une solution écologique grâce à son petit moteur électrique performant.

L’Ami dispose d’une motorisation électrique de 6 kW. L’équivalent de 8 chevaux en voiture thermique lui permet de rouler jusqu’à 45 km/h, ce qui la rend accessible sans permis de conduire traditionnel. Sa batterie lithium-ion de 5,5 kWh lui confère une autonomie autour de 75 kilomètres, idéale pour les trajets quotidiens en zone urbaine. La recharge complète se fait en seulement trois heures via une simple prise de 220V.

Les dimensions de cette voiture sont pensées pour un usage maximal en ville : elle mesure 2,41 mètres de long, 1,39 mètre de large et 1,52 mètre de haut. Le véhicule est conçu pour se stationner facilement grâce à son rayon de braquage minimal de 7,20 mètres. Le véhicule est également équipé de freins à disque pour une meilleure sécurité. Le freinage régénératif aide à recharger la batterie. Les suspensions indépendantes sur chaque roue garantissent un confort de conduite optimal.

Différentes déclinaisons pour cette voiture sans permis

La Citroën Ami se décline en plusieurs versions, chacune avec des caractéristiques et des options de personnalisation uniques.

Ami Ami : c’est la version de base qui arbore une carrosserie bleu-gris.

: c’est la version de base qui arbore une carrosserie bleu-gris. My Ami Colour offre une palette de couleurs vives, notamment orange, bleu et gris.

offre une palette de couleurs vives, notamment orange, bleu et gris. My Ami Pep’s présente des couleurs éclatantes telles que le jaune et le rouge.

présente des couleurs éclatantes telles que le jaune et le rouge. L’Ami Cargo est conçue pour offrir un espace de chargement supplémentaire, idéale pour les livraisons en milieu urbain.

est conçue pour offrir un espace de chargement supplémentaire, idéale pour les livraisons en milieu urbain. Ami Tonic se distingue par un design élégant avec barre de toit et des technologies embarquées supplémentaires.

Citroën propose aussi différentes versions telles que l’Ami Pop et l’Ami Vibe. Ces modèles offrent des équipements supplémentaires tels que des jantes stylisées, des stickers audacieux et des accessoires pratiques qui plaisent aux jeunes conducteurs et aux dames. Personnellement, je vote pour l’Ami Vibe qui séduit avec son design unique avec des stickers de vitres, des enjoliveurs noirs et des arches de roues noires. Son look à la fois personnalisé et élégant en fait une voiture beaucoup plus polyvalente.

Porte-drapeau de la mobilité urbaine à la française !

Il faut mentionner que le concepteur principal de l’Ami s’appelle Laurent Barria, le directeur marketing de Citroën. Ce cadre au sein du groupe Stellantis a joué un rôle clé dans le développement et la promotion de ce modèle. Ce dernier découle de la Citroën Ami One, un concept-car présenté en 2019 au Salon de Genève. Née de l’imagination de Pierre Leclercq, cette voiture aux dimensions minimalistes a été rapidement produite.

Citroën assemble ses voitures électriques à l’usine Stellantis de Mulhouse Ami. Cette unité se spécialise dans la production de véhicules rechargeables et de solutions de micromobilité. Par ailleurs, l’Ami utilise des matériaux recyclés pour sa fabrication, ce qui renforce son aspect écologique.

Un prix miniature pour la Citroën Ami

Le prix de base de la Citroën Ami commence à 7 390 euros TTC sans bonus écologique déduit. Ce tarif attractif peut être réduit grâce au bonus écologique ou à des offres spécifiques. Avec le bonus écologique, le coût descend à environ 6 000 euros. Pour ceux qui préfèrent la location longue durée plutôt que l’achat comptant, la Citroën Ami est disponible à partir de 19,99 euros par mois après un premier loyer de 3 571,72 euros incluant le bonus écologique.

Voiture éligible au bonus écologique

Le bonus écologique est une incitation financière mise en place par l’État pour encourager l’achat de véhicules électriques. Pour bénéficier de ce bonus lors de l’achat d’une Citroën Ami, plusieurs conditions doivent être remplies. L’acquisition doit être effectuée en France et le véhicule doit être immatriculé pour la première fois à votre nom.

Le montant du bonus écologique pour la Citroën Ami peut aller jusqu’à 900 euros, ce qui réduit efficacement le coût global d’achat. Les démarches pour obtenir le bonus sont généralement prises en charge par le vendeur et nécessitent peu d’interventions de la part de l’acheteur. Cette aide financière est particulièrement avantageuse pour ceux qui cherchent à réduire leur empreinte carbone tout en profitant des avantages d’une mobilité électrique urbaine. Les acheteurs peuvent également bénéficier d’exonérations de taxes locales et de primes supplémentaires selon les régions.

La Citroën Ami n’est pas seulement abordable : c’est aussi une solution pratique et écologique pour se déplacer en ville. Son format ultra-compact permet de circuler et de stationner là où d’autres véhicules ne peuvent pas accéder. De plus, la conduite sans permis élargit son accessibilité, surtout pour les jeunes de 14 ans et plus. C’est également parfait pour les personnes ayant perdu leur permis de conduire et ne voulant pas renoncer à leur mobilité.

L’achat de la Citroën Ami peut se faire en ligne via le site officiel de Citroën. Une procédure simple vous permet de configurer votre microvoiture selon vos préférences en quelques clics. Pour les jantes, l’Ami est équipée de roues de 14 pouces avec des pneus 155/65R14. Vous pouvez de même personnaliser les jantes avec des enjoliveurs floraux pour un look unique.

Je vous invite d’ailleurs à lire l’article de notre ami et collègue Antra R. intitulé Le nouveau look de la Citroën Ami 2025 va faire parler d’elle : Voici pourquoi !

Depuis sa sortie en 2020, la Citroën Ami a connu un succès remarquable. En France, elle est devenue la voiture la plus vendue de son segment, avec plus de 20 000 unités vendues. En 2023, elle a atteint une part de marché de 75% sur les motorisations électriques dans son segment. Citroën continue de renforcer sa position sur le marché avec de nouvelles versions et des extensions de commercialisation en Europe et au-delà.

20 euros de mensualité pendant 3 ans

Vous pouvez choisir entre l’achat comptant ou profiter des options de leasing. La location longue durée avec un premier loyer majoré peut réduire le coût mensuel à moins de 20 euros par mois après application du bonus écologique. Une formule flexible est aussi proposée pour les jeunes conducteurs ou les personnes qui souhaitent tester le véhicule avant de s’engager sur le long terme. La location est disponible pour une durée de 36 mois et 15 000 km.

Pour ceux qui préfèrent une rencontre physique, il est possible de visiter l’une des concessions Citroën participantes. Là, vous obtiendrez tous les renseignements nécessaires, pourrez voir l’Ami de près et même effectuer un essai. Les conditions d’achat très souples rendent la Citroën Ami accessible à un plus grand nombre de consommateurs.

Quelles sont les alternatives à la Citroën Ami ?

Bien que la Citroën Ami soit une microcitadine électrique unique en son genre, il y a tout de même plusieurs alternatives sur le marché qui méritent d’être considérées. L’une des principales concurrentes est la Renault Twizy (à partir de 7 690 euros). Ce modèle se démarque par ses deux places en tandem, qui permettent à un passager de s’asseoir derrière le conducteur. La Twizy offre une autonomie similaire à celle de l’Ami, mais avec une vitesse maximale plus élevée, ce qui peut être un atout pour ceux qui souhaitent un peu plus de dynamisme dans leurs déplacements urbains.

La Fiat Topolino, accessible dès 7 990 euros, est une cousine de la Citroën Ami, offre un design rétro et une autonomie de 75 km. L’Italienne est aussi légèrement plus longue et propose un intérieur plus raffiné avec des touches italiennes. Pour plus de clarté, lisez la comparaison détaillée dans l’article intitulé : La voiture électrique sans permis de Fiat rivalise avec la Citroën Ami.

D’autres concurrentes à surveiller de près

Autre concurrente made in France, la Ligier Myli est vendue à 10 190 euros. Produite par le constructeur vendéen, cette petite voiture se distingue par un design classique avec un capot et un hayon arrière. Elle offre plus d’espace de chargement que l’Ami. Pour sa part, la Microcar M.Go propose une autonomie de 100 km et un design compact, idéale pour les trajets urbains.

De son côté, l’Aixam Mega, avec son autonomie de 100 km et son design spacieux, offre un confort accru en ville. Cela dit, les prix ne sont pas comparables à ceux de la Citroën Ami. La Microcar M.Go est proposée à partir de 10 190 euros pour la version la plus économique. Quant à l’Aixam Mega, elle est disponible à partir de 15 899 euros pour la version e-Scouty.

Une autre alternative intéressante est la XEV Yoyo (à partir de 13 900 euros), une microvoiture dont les dimensions compactes facilitent le stationnement et la circulation en milieu urbain. De conception italo-hongkongaise, cette citadine offre une autonomie équivalente à celle de l’Ami. Elle se positionne comme une option compétitive grâce à son design moderne et ses fonctionnalités pratiques.



