Le Saint Graal de l’électrique ? Découverte de la voiture qui promet 1500 km sans recharge

Et si l’angoisse de l’autonomie devenait un lointain souvenir ? Un nouveau prototype de voiture électrique fait trembler toute l’industrie car elle peut faire 1500 kilomètres sans passer par la borne de recharge.

Grâce à une révolution technologique sur la densité des batteries, ce véhicule redéfinit les règles du jeu. Simple prouesse de laboratoire ou futur standard du marché ? Nous avons décortiqué les spécificités pour séparer le rêve de la réalité. Préparez-vous à un voyage qui pourrait bien changer la route, pour de bon.

Chery promet 1500 km d’autonomie : la voiture électrique qui n’a plus froid aux yeux

L’innovation électrique chinoise semble décidément ne connaître aucune limite. Tandis que les modèles de Chery commencent à sillonner nos routes sous les marques Omoda et Jaecoo, le groupe prépare dans l’ombre un véritable coup de tonnerre. Son fleuron de luxe, Exeed, s’apprête à lancer la production d’un break de chasse électrique nommé ES8 qui peut parcourir 1500 km sans recharger. Mais ne vous y trompez pas : ce véhicule n’est pas un simple SUV de plus. Il ambitionne ni plus ni moins de redéfinir les standards de l’autonomie, et ce, même lorsque le thermomètre s’effondre.

L’Exeed ES8 est-elle un break ou une fusée ?

Issu du concept-car Liefening présenté l’an dernier, l’ES8 de série conserve un design ultra-moderne au capot plongeant et à la face avant agressive. Si son habitacle reste encore mystérieux, sa fiche technique, elle, a de quoi donner le tournis. Bâti sur une architecture 800V, le véhicule promet des performances dignes d’une supercar : le 0 à 100 km/h serait abattu en moins de 3 secondes, avec une vitesse de pointe de 260 km/h. De quoi faire de vos trajets sur autoroute de brefs moments d’euphorie.

Le secret : une batterie à semi-conducteurs révolutionnaire ?

Mais la vraie révolution est sous le capot, ou plutôt sous le plancher. L’Exeed ES8 devrait être l’un des tout premiers véhicules au monde à embarquer une batterie à semi-conducteurs (solid-state) faisant 1500 km en une seule recharge. Cette technologie, souvent annoncée pour la prochaine décennie, semble donc faire un bond en avant. Le bénéfice ? Une densité énergétique radicalement améliorée. Exeed annonce ainsi une autonomie pharaonique de 1 500 kilomètres selon le cycle chinois CLTC. Même en le convertissant au standard européen WLTP, plus réaliste, la barre des 1 000 kilomètres devrait être allègrement franchie.

Le froid extrême, enfin, n’est plus l’ennemi numéro un ?

Le chiffre est spectaculaire, mais la promesse qui l’accompagne l’est encore plus. La marque assure que cette autonomie XXL resterait effective même par grand froid, jusqu’à -30°C. Une affirmation qui, si elle se vérifie, pourrait terrasser le principal point faible des véhicules électriques actuels : la chute drastique de l’autonomie en hiver. Cette prouesse technologique répondrait ainsi à l’une des plus grandes angoisses des conducteurs.

Simple promesse ou future norme du marché ?

Reste à voir si l’Exeed ES8 faisant 1500km sans recharge tiendra toutes ces promesses lorsque la production démarrera d’ici la fin de l’année. Si c’est le cas, Chery ne frapperait pas seulement un grand coup médiatique ; il forcerait toute la concurrence à revoir ses calendriers de développement pour rester dans la course. L’arrivée de cette batterie à semi-conducteurs pourrait marquer un tournant aussi important que l’introduction des premières batteries lithium-ion. L’ère de l’électrique sans compromis sur l’autonomie et la résistance au froid serait-elle enfin à notre portée ? La réponse, très attendue, roulera peut-être sur nos routes plus tôt que prévu.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn