Chery s’apprête à confier la conception et le design de son prochain modèle à une IA

Et si le prochain designer star de l’auto s’appelait… « Intelligence Artificielle » ? Chez Chery, la future conception de leurs auto se dessine à coups d’algorithmes ou plus simplement, à coup d’IA ! Le constructeur s’apprête en effet à confier la conception de son nouveau modèle à un cerveau digital.

Adieu, les crayons et les planches à dessin ? Place à la créativité 2.0, où l’inspiration vient des données. Révolution technologique ou simple coup de com’ ? L’avenir nous le dira.

Chery à l’ère de l’IA : quand l’intelligence artificielle dessine les voitures de demain

Et si le prochain modèle Chery était signé non par un designer, mais par une intelligence artificielle ? Lors d’un entretien exclusif au siège du constructeur à Wuhu, David Lu, ingénieur en chef du groupe, a confié que ses équipes envisagent sérieusement de confier à l’IA la conception complète d’un véhicule, du style à l’ingénierie. Bien que ce projet en soit encore au stade de réflexion, l’idée est bel et bien sur la table : nourrie par les retours clients et les exigences techniques, l’IA pourrait un jour orchestrer l’ensemble du processus créatif.

L’IA, assistant précieux mais pas encore chef de file

Pour l’instant, Chery utilise déjà l’intelligence artificielle comme un partenaire technique de poids. Celle-ci intervient dans l’optimisation aérodynamique, la simulation de crash-tests ou le renforcement structurel de pièces. David Lu précise qu’elle ne remplace pas encore l’humain, mais agit comme un assistant augmentant l’efficacité et la qualité, notamment via l’ingénierie assistée par ordinateur et la dynamique des fluides numériques. Un outil précieux, donc, mais dont les propositions restent validées par des ingénieurs de chair et de sang.

Suspensions et dynamique : le virtuel au service du réel

L’IA s’invite même dans la mise au point des suspensions et la dynamique de conduite. Grâce à elle, les équipes peuvent effectuer des tests analytiques poussés avant même de construire un prototype. Cela permet de gagner un temps précieux et d’affiner les orientations techniques. Pour autant, David Lu souligne que le réglage fin reste un art subjectif : l’expérience et le savoir-faire des ingénieurs sont indispensables pour valider les réglages et insuffler cette sensibilité de conduite qui fait toute la différence.

Au-delà de l’automobile : des robots et des compagnons digitaux

L’ambition de Chery dans le domaine de l’IA ne s’arrête pas aux véhicules. À travers sa division AiMOGA, le constructeur développe une gamme de robots, dont Mornine, un androïde destiné à présenter les modèles en concession, et Argus, un chien robotique conçu comme un compagnon pour les personnes âgées ou isolées. Ces projets montrent une volonté d’explorer bien au-delà de la construction automobile, en faisant de l’intelligence artificielle un levier d’innovation transverse.

Une révolution en pointillés

Si l’expérience de conception intégrale par l’IA n’a pas encore de débouché concret, elle illustre la curiosité et l’audace de Chery. L’objectif ? Découvrir jusqu’où peut aller l’imagination algorithmique lorsqu’on lui donne carte blanche. Entre assistance technique et création autonome, le constructeur trace sa route dans un paysage automobile en pleine mutation, où les lignes entre la main de l’homme et le code informatique deviennent de plus en plus poreuses.

