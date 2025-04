Kisbee : d’une gamme de scooter à une marque : un choix osé de Peugeot ?

Connaissez-vous la fameuse gamme de scooter Kisbee de Peugeot ? Elle devient désormais une marque à part entière !

Peugeot Motocycles lève le voile sur sa nouvelle marque de scooters : Kisbee. Elle était autrefois une simple gamme et devient aujourd’hui une marque à part entière. Kisbee est dédiée à la mobilité urbaine et prévoit de fournir des solutions accessibles et fiables. Cette initiative audacieuse marque une nouvelle ère pour le constructeur français.

Kisbee, la gamme de scooter de Peugeot devenue marque

Ce deux-roues fait partie des best-sellers en Europe pendant plus d’une décennie. Désormais, le scooter Kisbee n’est plus qu’un produit parmi d’autres chez Peugeot Motocycles. Cette ancienne gamme devient une marque à part entière pour répondre aux besoins spécifiques des usagers urbains. Ce choix stratégique vise à faire en sorte que Kisbee se concentre sur des solutions de mobilité accessibles, durables et innovantes.

Cette nouvelle marque se distingue en outre par son approche inclusive et simplifiée. Les modèles adoptent des tailles universelles (S, M, L, XL) qui s’inspirent du prêt-à-porter. Le but de la marque de scooter Kisbee de Peugeot est ainsi de mieux parler aux usagers peu familiers des deux-roues motorisés. Cette segmentation intuitive s’accompagne d’une offre diversifiée. Cette dernière inclut des variantes électriques (SE), dépouillées (Naked) et adaptées aux livraisons (Cargo).

Accessibilité et innovation, les piliers de la nouvelle marque

L’objectif de ce changement est avant tout de rendre la mobilité urbaine plus accessible. Avec un prix d’entrée de 1 899 euros pour le scooter Kisbee S compact, la marque de Peugeot s’adresse à un large public. Cela va des jeunes conducteurs aux professionnels en quête d’un moyen de transport économique. Pour les amateurs d’innovation, on retrouve également le modèle Kisbee SE électrique, qui coûte 2 999 euros. Il incarne l’engagement de Peugeot envers l’électromobilité et les solutions éco-responsables.

Peugeot Motocycles promet également de renforcer sa gamme avec de nouveaux modèles de scooters dans les mois à venir. Ils répondent ainsi aux attentes des consommateurs en quête de performance et de praticité. En positionnant Kisbee comme une marque urbaine de référence dans le domaine du scooter, Peugeot combine l’héritage de son expertise avec un regard tourné vers l’avenir.

