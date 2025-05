J’ai testé la streaming box Strong Leap S3 Pro : un petit boîtier pour transformer votre TV ?

La Strong Leap S3 Pro promet du 4K HDR, Android TV et Google Assistant dans un format mini. Est-elle vraiment à la hauteur pour streamer sans frustration ?

Envie de révolutionner votre expérience de streaming à domicile ? La Strong Leap S3 Pro promet beaucoup. Cette box Android TV de dernière génération veut se faire une place sur un marché déjà concurrentiel. Nous l’avons testée en profondeur pour savoir si elle tient ses promesses. Voici notre avis complet sur cette nouveauté séduisante.

Caractéristiques techniques

Modèle : Strong Leap S3 Pro

: Strong Leap S3 Pro Système d’exploitation : Android TV 11 officiel

: Android TV 11 officiel Résolution maximale : 4K Ultra HD (3840 x 2160)

: 4K Ultra HD (3840 x 2160) HDR : Oui (HDR10 pris en charge)

: Oui (HDR10 pris en charge) Processeur : Quad-core Cortex-A35

: Quad-core Cortex-A35 Mémoire RAM : 2 Go

: 2 Go Stockage interne : 8 Go (extensible via USB)

: 8 Go (extensible via USB) Connectivité : Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.0 Ethernet (RJ45)

: Ports : 1 x HDMI 2.1 2 x USB 2.0 1 x AV out 1 x port microSD

: Audio : Dolby Audio supporté

: Dolby Audio supporté Commande vocale : Télécommande avec Google Assistant intégré

: Télécommande avec Google Assistant intégré Applications préinstallées : YouTube, Netflix, Prime Video, Disney+, Google Play Store

: YouTube, Netflix, Prime Video, Disney+, Google Play Store Dimensions : 95 x 95 x 19 mm

: 95 x 95 x 19 mm Poids : 150 g

Première impression sur la Strong Leap S3 Pro

La Strong Leap S3 Pro est une box Android TV sous certification officielle Google. Elle propose un accès direct aux applications phares du moment. Netflix, Disney+, Prime Video ou encore YouTube sont accessibles en un clic très rapide. Cette box mise sur une expérience de streaming stable et fluide. Elle vise un public recherchant performance, simplicité et rapport qualité-prix équilibré.

Fournie avec une télécommande ergonomique, la Leap S3 Pro est prête à l’emploi immédiatement. Le packaging contient également un câble HDMI de qualité ainsi qu’un adaptateur secteur. Sa compatibilité Google Assistant permet une navigation à la voix intuitive. Elle promet ainsi une expérience utilisateur moderne accessible même aux débutants.

Le fonctionnement de la Strong Leap S3 Pro

À l’usage, la navigation reste fluide malgré les 2 Go de RAM seulement. Le système Android TV 11 est bien optimisé et propose une expérience stable, même avec plusieurs applications ouvertes en arrière-plan. On ne ressent pas de ralentissements gênants, ce qui est plutôt rassurant pour une box dans cette gamme de prix.

Côté streaming, la diffusion en 4K sur Netflix et Prime Video est un vrai plaisir. L’image est nette, les détails bien définis, et les couleurs ressortent joliment grâce au support HDR10. On profite d’un rendu visuel convaincant, même sur une grande diagonale.

Les commandes vocales sont un vrai plus au quotidien. Le Google Assistant réagit rapidement, que ce soit pour lancer une série, chercher une application ou simplement demander la météo. Cela simplifie vraiment l’interaction, surtout quand on a la télécommande sous la main.

L’accès à la boutique Google Play TV ouvre de nombreuses possibilités. On y retrouve toutes les applications classiques comme MyCanal, Molotov, Twitch ou encore Kodi, sans aucune restriction. C’est complet et facile à personnaliser selon ses besoins.

Petit bémol tout de même : les 8 Go de stockage se remplissent vite, surtout si tu installes plusieurs applications gourmandes. Heureusement, il est possible de brancher une clé USB ou un disque dur externe, ce qui permet d’étendre facilement la mémoire disponible sans compromis.

Performances vidéo et audio

Le mode 4K est stable sur YouTube, Netflix et Disney+. Même en Wi-Fi, j’ai eu très peu de buffering tant que la connexion internet était correcte. Niveau audio, le support Dolby Audio assure notamment un son propre et clair, mais sans être révolutionnaire. Effectivement, il faut passer par un home cinéma ou une barre de son pour un rendu cinéma à la maison.



Installation et prise en main

L’installation de la Strong Leap S3 Pro se fait en moins de dix minutes montre en main. Branchez simplement le câble HDMI au téléviseur et connectez la box à internet. Une fois allumée, elle vous guide avec un assistant de configuration simple. Vous connectez ensuite votre compte Google pour accéder au Play Store.

La navigation dans les menus est fluide et sans accroc, même pour les utilisateurs novices. La reconnaissance vocale fonctionne immédiatement sans configuration complexe. Le téléchargement d’applications supplémentaires est aussi rapide que sur smartphone. En quelques instants, votre espace multimédia est totalement opérationnel. L’expérience est donc très agréable dès les premiers instants.

Catalogue d’applications disponibles

Avec Android TV 11, la Leap S3 Pro accède à plus de 7000 applications via Play Store. Tous les grands noms sont présents : Netflix, Disney+, Apple TV, Spotify, Twitch, Molotov, etc. Les amateurs de sport en direct et les gamers trouveront également des applications compatibles sans difficulté. L’interface favorise une installation rapide et intuitive des nouvelles applications.

Google Play Games est aussi disponible pour ceux qui souhaitent essayer quelques jeux Android sur TV. Le catalogue d’applications reste très riche pour une expérience multimédia complète et personnalisable. La Leap S3 Pro permet donc d’adapter facilement son espace TV selon ses envies du moment. C’est un gage de longévité pour votre équipement multimédia.

Strong Leap S3 Pro La box Android qui transforme votre quotidien 65,57 € sur Darty Verdict Si vous cherchez une solution simple, efficace et abordable pour accéder à toutes tes plateformes de streaming en 4K, c’est un excellent choix. Facile à configurer, agréable à utiliser, fiable au quotidien, elle remplit parfaitement sa mission sans superflu. On aime Installation rapide et interface Android TV officielle

Streaming 4K HDR fluide On aime moins Mémoire interne limitée (8 Go seulement)

Pas idéale pour gros gaming ou stockage d’applis massives Avis des utilisateurs J’ai récemment acquis la Strong Leap S3 Pro pour moderniser ma télévision et je suis globalement satisfait. L’installation a été simple, et l’interface Android TV 11 est fluide, même avec les 2 Go de RAM. La qualité d’image en 4K HDR est impressionnante en proposant des couleurs vives et des détails nets. Le support de Dolby Vision et Dolby Atmos améliore considérablement l’expérience audiovisuelle. La télécommande vocale avec Google Assistant est réactive et facilite la navigation. Cependant, les 8 Go de stockage interne se remplissent rapidement si l’on installe plusieurs applications. Heureusement, il est possible d’ajouter une clé USB ou un disque dur externe pour étendre la mémoire. La Strong Leap S3 Pro est une excellente option pour transformer une télévision classique en Smart TV. Ceci donne une expérience utilisateur agréable et des performances solides.​

