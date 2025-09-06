Renault et Geely écrivent le futur : Horse Powertrain dévoile son moteur hybride tout en un

L’alliance Renault-Geely relève le défi de l’hybridation avec brio ! Leur coentreprise, Horse Powertrain, dévoile un système hybride révolutionnaire qui tient dans une mallette mais promet une autonomie étendue.

Compact, intelligent et incroyablement versatile, ce moteur miracle s’adapte à tous les véhicules électriques pour leur offrir une seconde vie. L’angoisse de la recharge ? Terminée. Place à la liberté… et à l’innovation !

Horse Powertrain dévoile son prolongateur d’autonomie révolutionnaire au Salon de Munich

À l’occasion du Salon de l’automobile de Munich (IAA Mobility 2025), Horse Powertrain, la coentreprise entre Renault et Geely, présente son innovation phare le moteur hybride : le C15 Range Extender.

Ce moteur miracle, compact et ingénieux, promet de révolutionner la mobilité électrique. Il combine les avantages de la traction électrique (silence, souplesse, vigueur). Ensuite, il à une autonomie étendue sans contrainte de recharge. Il a pour but de supprimer définitivement l’angoisse des arrêts fréquents et des temps de charge interminables.

Avec un volume de seulement 50 x 55 x 27,5 cm, soit l’équivalent d’une mallette, ce moteur hybride Horse Powertrain s’intègre discrètement sous le capot des véhicules. Puis, une fois en marche, il offre jusqu’à 200 kilomètres d’autonomie supplémentaire.

Une technologie hybride tout-en-un

Le Future Hybrid System de Horse Powertrain se distingue par son design « all-in-one ». Il intégre un moteur, une transmission, un générateur et de l’électronique en un seul système.

Basé sur un bloc quatre cylindres essence de 1,5 litre, il se décline en deux versions. Il y a la configuration Performance (740 mm de large) avec deux moteurs en mode P1 + P3, et la version Ultra-Compact (650 mm de large) avec un moteur en position P2.

Cette flexibilité permet aux constructeurs de convertir des voitures 100% électriques en hybrides (HEV), en hybrides rechargeables (PHEV) ou en véhicules à prolongateur d’autonomie (REEV) avec des modifications minimales.

Des avantages techniques et environnementaux

Grâce à son encombrement réduit, ce moteur hybride Horse Powertrain s’adapte aux espaces initialement conçus pour les moteurs électriques. Il préserve ainsi la place dédiée aux systèmes auxiliaires comme la climatisation sans PFAS, plus volumineuse mais écologique.

De plus, il permet des configurations à traction avant ou intégrale (AWD) sans modifier la structure du véhicule. C’est une première dans le segment dans le monde de l’automobile. Autre atout : sa compatibilité avec les carburants tels que : l’essence, l’éthanol E85, le méthanol M100 et les carburants synthétiques. Il a en effet un système d’allumage à préchambre.

Une stratégie industrielle audacieuse

Horse Powertrain, détenue à parts égales par Renault et Geely (avec Aramco comme actionnaire à 10%), incarne une vision globale de la décarbonation. Avec 17 usines et 5 centres de R&D dans le monde, la société vise 15 milliards d’euros de chiffre d’affaires annuel et une production de 5 millions de groupes motopropulseurs par an.

Ce véhicule couvrira 80% des besoins du marché mondial en hybridation et moteurs thermiques efficients. Puis, il accueille de nouveaux partenaires industriels.

Le futur de l’hybridation dès 2027

Prévu pour 2027, le Future Hybrid System sera exposé à Munich lors du salon IAA Mobility. Là-bas, Horse Powertrain présentera également sa gamme Fusion et One, des solutions hybrides « plug-and-play ».

Selon Matias Giannini, PDG de Horse Powertrain, cette innovation permet aux constructeurs de maximiser leurs investissements dans les plateformes électriques tout en élargissant leur offre sans efforts de développement supplémentaires. Une étape clé pour une transition énergétique pragmatique et inclusive.

