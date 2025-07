Honda change de cap et révise ses plans : adieu le gros SUV électrique ! Voici pourquoi !

Honda dit adieu à son nouveau gros SUV électrique, mais pourquoi cette décision ?

Cette décision inattendue chamboule tout pour le constructeur japonais. En disant adieu à son gros SUV électrique, Honda revoit en profondeur sa stratégie en matière de VE. Mais pourquoi un tel revirement, alors que le marché semblait s’orienter vers les SUV ?

Pourquoi Honda dit adieu à son gros SUV ?

Honda a interrompu le développement de ce SUV, pourtant un élément important de sa stratégie future. La raison principale de cet abandon est la diminution de la demande pour ce type de véhicules aux États-Unis. De plus, selon les informations relayées par The Driven, leurs crédits d’impôt fédéraux pour l’achat de VE n’existeront plus après septembre 2025. Ceci a exacerbé la situation et a conduit Honda à dire adieu à son SUV électrique.

Honda a en fait déjà repoussé de deux ans des investissements dans l’électrique, notamment un projet de méga-usine au Canada. Au lieu de ce SUV présenté au CES 2025, le géant japonais veut plutôt se concentrer davantage sur les hybrides. De nombreux autres constructeurs ont également ralenti ou annulé des projets de VE de grande taille. C’est donc un signe d’une prudence accrue face à un marché moins dynamique qu’anticipé.

Cap sur l’hybride et des modèles électriques plus compacts

Même si Honda dit adieu à son SUV électrique, il maintient ses objectifs à long terme de neutralité carbone d’ici 2050. De même pour ses plans de ventes zéro émission (électrique ou hydrogène) dès 2040. L’approche actuelle privilégie l’hybride comme un levier intermédiaire. Elle est plus en phase avec les contraintes économiques et les attentes actuelles des consommateurs.

Cela dit, le fabricant ne délaisse pas l’électrique. Bien que Honda ait dit adieu au grand SUV électrique, il se tourne vers des modèles plus compacts et ciblés. On a déjà vu le Prologue, un modèle avec de bonnes performances et une autonomie adaptée. Certes, la petite Honda e n’aura pas de descendante directe. Mais Honda se concentre sur des SUV électriques de taille plus adaptée à la demande actuelle du marché. On attend aussi la Honda Super EV qui arrive bientôt en Europe.

