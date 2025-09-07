F1 gratuit : suivre le  Grand Prix d’Italie sans abonnement ni CB

Monza, le “Temple de la Vitesse”, s’apprête à livrer une bataille sans pitié. Verstappen en pole, Norris et Piastri aux aguets, Leclerc porté par les tifosi : tout peut exploser. Dans une saison déjà brûlante, le Grand Prix d’Italie pourrait bien être le choc qui redessine le championnat.

Pas de décor de carte postale. Ici, c’est Monza : 5,8 kilomètres de bitume tendus comme un fil, où la moindre erreur coûte une carrière et où la vitesse moyenne tutoie les 265 km/h. Le record de Formule 1 vient d’être pulvérisé par Verstappen en qualifications (1:18.792), preuve que la guerre mécanique est totale. Les tifosi attendent un miracle rouge avec Leclerc et Hamilton chez Ferrari, mais McLaren et Red Bull ont sorti les griffes. Ajoutez une météo capricieuse, des pneus qui surchauffent dès le premier relais et vous avez tous les ingrédients pour un chaos stratégique monumental.

Monza ne pardonne pas : murs proches, asphalte abrasif, zones de freinage assassines à la Variante Rettifilo ou à la Roggia… Ici, chaque virage est un piège, chaque dépassement une roulette russe. Le Grand Prix d’Italie 2025 ne sera pas une promenade : c’est une exécution à ciel ouvert.

Le circuit de Monza n’a pas volé son surnom de “Temple de la Vitesse”. C’est la piste la plus rapide du calendrier, avec des lignes droites interminables où les F1 flirtent avec les 350 km/h et des zones de freinage qui tuent des courses en un instant. La Variante Rettifilo est un champ de mines, Ascari un piège vicieux, la Parabolica un virage où la moindre hésitation se paie cash.

Ici, plus qu’ailleurs, chaque dépassement peut se transformer en drame et les statistiques parlent d’elles-mêmes : près d’un quart des abandons surviennent dans les premiers tours. Dans ce décor brutal, Verstappen s’élance en favori. Son temps record en qualifications montre qu’il a encore une marge terrifiante sur un tour lancé. Mais la vraie question est ailleurs : peut-il tenir la pression sur 53 tours, avec Norris et Piastri qui le harcèlent dès le départ ? McLaren est en feu depuis plusieurs courses et semble être la seule écurie capable de regarder Red Bull dans les yeux. Ferrari, elle, a une carte maîtresse : l’énergie des tifosi. Leclerc survolté et Hamilton galvanisé par ce bain rouge peuvent transcender la logique, surtout si la pluie s’invite au milieu du carnage.

Et c’est bien la météo qui pourrait tout détruire. Des averses éparses menacent la Lombardie et une pluie fine à Monza, c’est une loterie totale. Les pneus surchauffent déjà par 45 °C au sol, les freins sont poussés dans leurs retranchements. La moindre erreur stratégique sur le choix des gommes pourrait ruiner une victoire assurée.

La course se jouera aussi dans les stands, où deux secondes perdues valent une place sur le podium.

Monza n’est pas une course comme les autres. C’est un temple, une ligne droite géante où les moteurs hurlent et où chaque dixième de seconde compte. Entre les arbres du parc royal, les pilotes flirtent avec les 350 km/h, avalant les chicanes dans un souffle et jouant avec les limites du possible. Ici, les nerfs lâchent plus vite que les pneus, et la moindre erreur se paie cash.

Cette saison, la bataille prend une tournure explosive. Oscar Piastri, actuel patron du classement avec 309 points, doit tenir face à la furia de Lando Norris (275 pts) et d’un Max Verstappen galvanisé par l’adrénaline et le soutien de la Tifoseria qui, même pour un rival, rend Monza incandescent. Trois hommes lancés dans un duel à trois. Derrière eux, Russell, Leclerc et Hamilton, tapis dans l’ombre, prêts à profiter du moindre faux pas. Un arrêt aux stands raté, une averse soudaine, une sortie de piste minime… et tout peut basculer.

FAQ – Grand Prix d’Italie 2025

1. Où se déroule le GP d’Italie ?

À l’Autodromo Nazionale Monza, près de Milan à 15 h.

2. Combien de tours compte la course ?

53 tours, soit 306,7 km.

3. Qui est en pole position cette année ?

Max Verstappen (Red Bull) avec un temps record de 1:18.792.

4. Quels sont les points chauds du circuit ?

La Variante Rettifilo, la Roggia, Ascari et la Parabolica, où la majorité des dépassements se joue.

