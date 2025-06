Grand Prix d’Italie (Mugello) : comment suivre la course sans payer et sans abonnement ? 

Le Grand Prix d’Italie 2025 ne sera pas une simple course, mais un champ de bataille à plus de 350 km/h. Piste sans pitié, météo de tous les dangers, pilotes au bord de la rupture : ici, le titre ne se gagne pas, il s’arrache. Et les faibles seront dévorés.

Comment regarder la course de tous les dangers, en direct et gratuitement ? Accrochez-vous, le rugissement des moteurs résonne déjà dans les collines toscanes : le Grand Prix d’Italie à Mugello revient en force ! Et cette fois, une belle surprise vous attend : la RTBF diffuse gratuitement l’événement. Aucun abonnement, aucun détour, juste l’adrénaline pure, en accès libre. Voici comment ne rien rater de cette course mythique : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique

Savourez chaque instant sur https://www.rtbf.be/ u003cstrongu003eu003cstrongu003eEssayer NordVPN gratuitementu003c/strongu003eu003c/strongu003e

Oubliez le calme toscan : Mugello prépare un carnage. Entre les collines verdoyantes, c’est un enfer de 5,2 km qui attend les pilotes du MotoGP du 20 au 22 juin 2025. L’asphalte surchauffé, les virages assassins, la ligne droite de San Donato à 356 km/h, les freins en feu, les pneus à l’agonie. Ici, aucune erreur ne pardonne. La météo ? Chaude, instable, potentiellement orageuse. De quoi transformer cette course en roulette russe à 300 km/h.

Côté classement, Marquez revient d’un chef-d’œuvre à Aragón, Bagnaia joue à domicile avec l’enjeu d’un quadruplé historique. Jorge Martin doit reprendre des points. De leur côté, Bezzecchi a une Aprilia entre les mains et Bastianini veut prouver que KTM l’a choisi pour une bonne raison.

Grand Prix d’Italie : Mugello crache le feu, les nerfs vont lâcher

Mugello est un monstre technique. Quinze virages, 5245 mètres de pièges, un dénivelé qui vous broie la nuque et une ligne droite où les moteurs hurlent à plus de 356 km/h. C’est une piste qui teste tout : le courage, la lucidité, les réglages. Les zones de dépassement ? San Donato évidemment. Mais les vrais coups se tentent à Casanova-Savelli ou dans l’enchaînement d’Arrabbiata 1 et 2. À condition d’avoir les tripes et des freins en acier.

La surface a été resurfacée récemment. Résultat : beaucoup de grip, mais une usure des pneus tendres impitoyable. Ici, la stratégie gomme joue plus que jamais Médiums à l’arrière pour encaisser ? Softs à l’avant pour oser freiner plus tard ? L’équilibre est fragile, l’usure sera le juge invisible.

Au classement, Marc Márquez (#93) revient comme un démon. Victoire magistrale à Aragón, 37 points pris et une Ducati officielle désormais sous contrôle. Son frère Álex (#73) monte aussi en puissance, régulier, précis. Pecco Bagnaia (#63), c’est LE patron au Mugello. 3 victoires consécutives en course, 3 en sprint… Il est chez lui. Derrière, Pedro Acosta (#37), rookie en furie, continue de bousculer les repères avec une KTM qui mord la piste. Franco Morbidelli (#21) aussi joue sa carte, de plus en plus proche du bon coup.

Cependant, au Mugello, le chaos rôde. Météo incertaine : orages possibles samedi, températures en hausse dimanche. Et si la pluie s’invite sur une piste déjà chaude ? C’est le le cauchemar logistique pour les écuries. Le choix du bon moment pour entrer changer les pneus ou ajuster les cartographies moteur sera capital. Et gare à la pression interne : Ducati veut dominer mais gère un nid de vipères. Martin contre Bagnaia, Marquez en électron libre, Bezzecchi frustré. Tout peut éclater, sur la piste comme dans le box.

Grand Prix d’Italie : suivez Mugello en direct, gratuitement et sans limites

Ignorer le Grand Prix d’Italie, c’est passer à côté d’un des rendez-vous les plus spectaculaires de la saison. Mugello, c’est de la vitesse pure, des attaques sans répit et une ambiance à couper au couteau. Sur cette terre brûlante de Toscane, les pilotes ne courent pas, ils luttent pour rester en piste. Avec ses 5,2 kilomètres de pièges à ciel ouvert, le circuit écrase les faibles et déshabille les imposteurs. Une ligne droite monstrueuse de 1 141 mètres où les moteurs tutoient les 360 km/h, un premier virage en montée à San Donato qui pulvérise les plaquettes. Sans oublier les enchaînements Casanova-Savelli-Arrabbiata aussi fluides qu’impitoyables. S’y ajoutent des zones de dépassement où une erreur ne se corrige pas.

Et pourtant, ce spectacle est entièrement accessible gratuitement. . En effet, la chaîne RTBF diffuse l’intégralité du MotoGP en clair, avec une qualité de commentaires à la hauteur du frisson. Autre option : ServusTV ou ORF, deux chaînes autrichiennes qui analysent la course avec une précision de scalpel. De vraies références pour suivre chaque stratégie, accélération et chute avec une intensité rare.

Le seul hic ? Ces chaînes sont géobloquées en dehors de leurs pays d’origine. Solution immédiate : NordVPN. Une simple connexion à un serveur en Belgique ou en Autriche et toutes les portes s’ouvrent. Avec ce VPN pour le streaming, plus de barrière, plus d’interdiction. Vous profitez de la course dans sa version la plus authentique et la plus intense.

Grand Prix d’Italie (Mugello) : FAQ

Quelles sont les dates du Grand Prix d’Italie 2025 ?

Le week-end de course aura lieu du vendredi 20 au dimanche 22 juin 2025, sur le mythique circuit de Mugello, en Toscane.

Quels sont les horaires des sessions MotoGP ?

Vendredi 20 juin Essais Libres 1 : 10h45 -11h30 Deuxième séance d’essais : 15h00 -16h00

Samedi 21 juin Essais Libres 2 : 10h10 -10h40 Qualifications : 10h50 -11h30 Sprint : 15h00

Dimanche 22 juin Warm-up : 9h40 – 9h50 Course principale MotoGP : 14h00



Où se déroule la course ?

Le Grand Prix se déroule sur le circuit de Mugello, en plein cœur des collines toscanes. Un tracé exigeant de 5,2 km, célèbre pour ses longues courbes rapides et sa ligne droite où les vitesses dépassent les 350 km/h.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn