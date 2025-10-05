Grand Prix Indonésie 2025 : regardez Mandalika en direct et gratuitement

LeMotoGP s’arrête en Indonésie pour un rendez-vous décisif à Mandalika. Entre chaleur écrasante et grip imprévisible, ce Grand Prix d’Indonésie 2025 promet un spectacle incandescent. Ducati défend son trône, Yamaha et KTM rêvent de briser l’élan. De son côté, Honda cherche sa rédemption.

Suivre le Grand Prix d’Indonésie en direct sans abonnement Suivez le Grand Prix d’Indonésie en direct et sans abonnement via RTBF Auvio (Belgique).



Voici comment faire : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique

Savourez chaque instant sur https://www.rtbf.be Essayer NordVPN gratuitement

Le dimanche 5 octobre, le MotoGP pose ses roues sur le Mandalika International Street Circuit, théâtre d’une intensité rarement égalée. Situé sur l’île de Lombok, ce tracé de 4,3 km est devenu un véritable juge impitoyable : chaleur étouffante, humidité suffocante, asphalte changeant au fil des tours. Les pilotes savent qu’ici, rien n’est jamais acquis et que la moindre erreur peut coûter cher.

Cette manche est bien plus qu’une simple étape du calendrier : elle pourrait bouleverser l’équilibre d’un championnat encore indécis. Ducati arrive avec la force de sa régularité, Yamaha retrouve de la confiance, KTM confirme ses ambitions et Honda espère enfin recoller au peloton de tête. Entre trajectoires millimétrées et attaques à haut risque, Mandalika promet un MotoGP où chaque dépassement pourrait résonner comme un tournant de la saison.

MotoGP Indonésie 2025 : Bagnaia favori, mais Mandalika peut tout bouleverser

Le Grand Prix d’Indonésie s’annonce explosif et les écarts pourraient être infimes. Mandalika est un circuit qui favorise les pilotes capables d’allier agressivité et gestion des pneus, une équation qui a souvent souri aux Ducati. Francesco Bagnaia part logiquement favori : sa capacité à imprimer un rythme constant et à rester précis sur une piste exigeante pourrait faire la différence. Mais attention : Jorge Martín, toujours opportuniste, a montré qu’il pouvait bousculer la hiérarchie quand la pression monte.

Chez Yamaha, Fabio Quartararo retrouve un terrain où sa finesse de pilotage peut s’exprimer. S’il parvient à tirer parti des zones techniques et à limiter la perte de vitesse sur les longues lignes droites, il pourrait jouer les trouble-fête et viser un podium. KTM, avec Brad Binder, n’est jamais à écarter : sa hargne dans les derniers tours colle parfaitement à un tracé où la course se joue souvent sur le fil.

Honda, en revanche, reste une énigme. Joan Mir et Luca Marini manquent encore de constance, mais dans des conditions imprévisibles comme celles de Mandalika, un top 5 n’est pas à exclure. Enfin, gardons un œil sur Marco Bezzecchi, toujours dangereux lorsqu’il retrouve confiance.

Le scénario le plus probable ? Une lutte acharnée entre Bagnaia, Martín et Quartararo pour la victoire, avec Binder et Bezzecchi en embuscade. Si la pluie s’invite, le chaos pourrait tout bouleverser. Mandalika n’offre jamais une course linéaire : il faudra s’attendre à des rebondissements, des chutes et peut-être une surprise sur le podium final.

Où regarder gratuitement le Grand Prix d’Indonésie 2025 sans coupures ?

Le 5 octobre, les moteurs rugiront à Mandalika pour le Grand Prix MotoGP d’Indonésie 2025. Bagnaia, Martín, Quartararo et Binder seront les visages de ce duel intense où la moindre erreur peut coûter un podium. Le décor est planté : chaleur suffocante, piste capricieuse, suspense garanti. Reste à trouver le bon écran pour vivre ce spectacle sans coupures et sans payer un centime.

La première option se trouve en Belgique avec la RTBF, disponible sur https://auvio.rtbf.be. La diffusion y est irréprochable : HD cristalline, stabilité exemplaire et une fluidité qui donne l’impression d’être au bord de la piste. L’interface est intuitive, la navigation rapide, et aucun lag ne vient gâcher les dépassements millimétrés.

En Autriche, ServusTV (https://www.servustv.com/sport) s’impose comme une référence. La chaîne offre une image nette et dynamique, parfaitement calibrée pour suivre les vitesses folles du MotoGP. L’expérience utilisateur est soignée : accès direct au live, menus clairs, et une stabilité qui rend chaque duel sur la piste encore plus palpitant. Toujours en Autriche, ORF TVthek (https://tvthek.orf.at) complète l’offre. La plateforme combine haute définition et diffusion fluide, même lors des moments les plus tendus. Sa navigation ergonomique permet de retrouver rapidement la course, sans perdre une seconde de Bagnaia tentant de repousser Martín ou Quartararo surgissant à l’intérieur d’un virage.

Trois options, trois expériences premium et gratuites. Le MotoGP n’attend pas : choisissez votre plateforme et vibrez à chaque dépassement, chaque freinage limite et chaque victoire décisive.

Vous attendez ce moment depuis des semaines, le départ de la course à Mandalika. Mais au moment de lancer votre streaming… écran noir. Les géoblocages frappent encore. Rien de plus frustrant que de se sentir exclu d’un spectacle que d’autres savourent en direct. Pas de panique ! Il existe une solution simple et fiable : NordVPN.

Ce service vous donne les clés pour contourner toutes les restrictions et regarder le Grand Prix où que vous soyez. Avec plus de 8 000 serveurs dans 126 pays, ce VPN pour le streaming ouvre l’accès aux plateformes du monde entier. Son atout majeur ? Une connexion ultra-rapide, parfaitement stable, qui rend le streaming aussi fluide que vous étiez assis au premier rang.

En prime, son interface intuitive rend le changement de serveur immédiat : un clic suffit pour basculer en Belgique ou en Autriche.

Grand Prix d’Indonésie 2025- FAQ

Quand a lieu la course ?

La course se tiendra le dimanche 5 octobre, avec un départ prévu à 10h00 (heure locale).

Où se déroule l’événement ?

Sur le Mandalika International Circuit, situé en Indonésie, un tracé moderne et spectaculaire très apprécié des pilotes et des fans

Quelle est la durée de la course ?

La durée dépendra de la catégorie et du format, mais comptez environ 45 minutes à 1h15 pour la course principale.

