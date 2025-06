Grand Prix des Pays-Bas (Assen) : le guide pour un accès direct, simple et sans frais

Assen n’a rien d’un circuit. C’est une arène où les nerfs lâchent avant les moteurs. Chaque virage est un piège, chaque seconde un risque. Ce dimanche, le Grand Prix des Pays-Bas (Assen) bascule en mode survie : météo explosive, tension maximale et pilotes prêts à s’arracher pour rester en vie. Le feu commence ici.

On le sait, le Grand Prix des Pays-Bas ne prévient pas. Il frappe. Vite, fort, sans prévenir. Ce week-end, le MotoGP entre dans sa phase carnivore. Entre les menaces de pluie, les rafales de vent et la surface ultra-grippante, la moindre erreur se paiera cash.

Sur les 4,555 km du TT Circuit, c’est simple : on coupe les freins, on vise l’intérieur et on prie. 18 virages, des changements d’angle violents, un seul vrai bout droit – 560 mètres pour cracher les chevaux – et des pièges au moindre virage. Ce n’est pas une course, c’est une embuscade.

Le paddock est en tension, les mécanos n’ont plus de sommeil, et la moindre goutte de pluie peut tout réécrire. À Assen, on ne parle pas de podiums. On parle de survie.

Bagnaia sous pression, Martin à l’affût : Assen va exploser

Le circuit TT Assen, raccourci mais toujours redoutable, punit les erreurs et récompense la précision chirurgicale. Avec 18 virages, un grip redoutable et des zones de dépassement risquées comme De Bult ou la chicane finale Geert Timmer, chaque tour est une guerre ouverte. En 2024, Bagnaia y a régné en patron. Rebelote en 2023. En 2022 ? Pareil. Le triple récidiviste italien arrive avec une cible dans le dos et un mental d’acier. Mais cette année, Jorge Martin revient en feu, déterminé à briser l’hégémonie Ducati.

À surveiller de près : Pedro Acosta, qui ne lâche rien et semble avoir trouvé le mode attaque totale depuis deux courses. Bastianini, en embuscade. Et Marquez ? Capable du pire comme du sublime, surtout quand le ciel se mêle à la fête.

Côté météo, les prévisions annoncent un cocktail instable : humidité matinale, orages possibles dimanche après-midi. Traduction ? Grosse tension dans les stands. On surveillera la pression des pneus comme du lait sur le feu, surtout à l’avant. L’usure pourrait être fatale dans les enchaînements rapides.

Et derrière, le classement se resserre. Quartararo joue sa survie chez Yamaha, Binder et Espargaró veulent recoller. De leur côté, les rookies comme Aldeguer visent le coup d’éclat. L’histoire montre qu’à Assen, tout est possible : plus de 40 % de courses MotoGP depuis 2010 y ont connu au moins une chute majeure ou un rebondissement stratégique.

Où regarder le regarder Grand Prix des Pays-Bas (Assen) sans dépenser un centime et sans stress ?

Le Grand Prix des Pays-Bas, c’est un rendez-vous à ne surtout pas manquer. Le circuit d’Assen est l’un des plus exigeants du calendrier MotoGP. Rapide, technique, sans répit, sur cette piste les erreurs se paient comptant. Une seule certitude : le spectacle sera total.

Le Grand Prix des Pays-Bas, c'est un rendez-vous à ne surtout pas manquer. Le circuit d'Assen est l'un des plus exigeants du calendrier MotoGP. Rapide, technique, sans répit, sur cette piste les erreurs se paient comptant. Une seule certitude : le spectacle sera total.

Bonne nouvelle : ce spectacle est accessible gratuitement. En effet, la chaîne RTBF diffuse le Grand Prix des Pays-Bas en clair, sans frais cachés ni interruptions au mauvais moment. Il suffit de lancer le stream et de se préparer à recevoir une dose massive d'adrénaline. Pour une immersion plus pointue, les chaînes autrichiennes ServusTV et ORF sont incontournables. Leur regard affûté dissèque chaque virage et dépassement avec une précision chirurgicale. Ces chaînes proposent une lecture plus froide, plus tactique, mais redoutablement instructive pour les vrais amateurs de MotoGP.

Grand Prix des Pays-Bas (Assen) – FAQ

Le Grand Prix MotoGP se tiendra sur trois jours : vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 juin 2025, sur le légendaire TT Circuit d’Assen.

Quel est le programme MotoGP pour chaque jour ?

Vendredi 27 juin – Essais

Essais Libres : 10h45 – 11h30Séance P2 (Essais chronométrés) : 15h -16h



Samedi 28 juin – Qualifications & Sprint

Essais Libres : 10h10 -10h40

Qualifications Q1 : 10h50 -11h05

Qualifications Q2 : 11h15 -11h30

Course Sprint MotoGP : 15h00

Dimanche 29 juin – Journée de course

Échauffement : 9h40 – 9h50

Parade des pilotes : 10h00

Course principale MotoGP : 14h00

Où se déroule le Grand Prix ?

Sur le mythique TT Circuit d’Assen, aux Pays-Bas. Un tracé rapide, exigeant, réputé pour ses virages serrés et son ambiance unique. On l’appelle souvent la « Cathédrale » du MotoGP.

