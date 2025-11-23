Genesis GV60 Magma 2027 : le SUV électrique qui veut concurrencer les Porsche

Bien plus qu’un simple SUV électrique, la Genesis GV60 Magma 2027 débarque avec une ambition aussi claire qu’audacieuse : bousculer l’établissement sportif, à commencer par les références que sont Porsche.

Avec ses 641 chevaux, son mode « Magma » survolté et un design qui crie la performance, elle ne se contente pas de rouler, elle électrise les sens. Préparez-vous, la chasse est ouverte !

Genesis GV60 Magma : l’art de l’émotion électrique

Alors que l’ère des véhicules électriques bat son plein, Genesis démontre avec brio que performance et caractère peuvent parfaitement cohabiter sous le capot – ou plutôt, dans la batterie – d’un véhicule zéro émission.

Le GV60 Magma, présenté au salon de Los Angeles, est bien plus qu’une simple déclinaison sportive. C’est la première concrétisation de la sous-marque Magma, et son ambition est claire : rivaliser avec les icônes établies que sont BMW M et Mercedes-AMG, mais en suivant sa propre partition, celle de l’émotion.

Genesis réinvente la route avec le GV60 Magma 2027 🚗 👉 https://t.co/RHnmQyps9M pic.twitter.com/NlelCnJ3TT — Sport Auto (@SportAutoMag) November 21, 2025

Sous le volcan, une expérience de conduite immersive

La promesse du GV60 Magma va au-delà des chiffres. Genesis mise sur une « expérience de conduite immersive », rendue possible par un ingénieux système de retour de sensations. Le « Magma Mode » transforme l’écran en un tableau de bord dédié, affichant les températures du moteur et de la batterie, ainsi qu’un compteur de G.

Le clou du spectacle est le « Virtual Gear Shift ». Loin d’être un simple gadget sonore, ce système ajuste activement la puissance du moteur et le freinage régénératif. C’est pour reproduire les sensations d’un passage de vitesses, le tout accompagné du son d’un moteur à haut régime. L’émotion thermique, version 2.0.

Une puissance qui a du mordant

Néanmoins, il serait injuste de réduire la Magma à ses artifices. Sous son capot électrique bat un cœur vigoureux. Son double moteur délivre une puissance de 641 chevaux et un couple de 583 lb-pi en mode Boost, des chiffres qui surpassent même ceux de ses cousins Hyundai Ioniq 5 N et 6 N. Genesis annonce un 0 à 100 km/h en 3,4 secondes et une vitesse de pointe de 264 km/h. Le freinage a été renforcé pour maîtriser cette ardeur. Bien que le véhicule affiche un poids substantiel de 2 240 kg.

Un équilibre entre performance et raffinement

Genesis insiste : la Magma n’a pas pour vocation de battre des records de puissance pure face à des monstres comme la Lucid Air Sapphire. L’accent est mis sur l’agilité et le plaisir au volant. La suspension, bien que reprenant probablement l’amortissement adaptatif électronique de la version Performance, a été retravaillée pour abaisser le centre de roulis.

Les conducteurs pourront affiner leur expérience via différents modes de conduite. Le confort n’est pas sacrifié pour autant. Grâce à une isolation phonique active et des vitres spécifiques cela préserve le calme de l’habitacle.

Un design qui respire la performance

Visuellement, le GV60 Magma ne passe pas inaperçu. Plus basse et plus large, elle arbore des ailes élargies. Puis, elle a une nouvelle signature avant avec trois entrées d’air et un aileron arrière fonctionnel générant de l’appui. Les jantes forgées de 21 pouces et les pneus larges de 275 mm achèvent de lui donner une posture agressive, rehaussée par des finitions noir brillant.

À l’intérieur, l’ambiance est sportive et soignée, avec une sellerie en Chamude et des accents de couleur orange. Ce design n’est qu’un avant-goût, car Genesis a confirmé qu’une variante Magma était prévue pour chacun de ses modèles. Le GV60 Magma n’est donc pas une fin en soi, mais une spectaculaire annonce de ce qui arrive.

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn