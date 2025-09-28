Genesis GV90 2027 : le SUV électrique premium qui vise Mercedes et Land Rover

Le segment des SUV ultra-premium se prépare à l’arrivée d’un nouveau concurrent très ambitieux : le Genesis GV90 en 2027. C’est une surprise déjà en image. Ce flagship électrique ne fait pas dans la demi-mesure.

Il s’inspire du concept Neolun et pourrait arborer des portes antagonistes, à la Rolls-Royce, pour défier le Mercedes-Benz EQS SUV et le Range Rover. Avec ses promesses de technologie de pointe et un intérieur avec quatre sièges individuels, Genesis vise clairement le haut du panier. La bataille du luxe électrique va s’en trouver réchauffée !

The full-size 2027 Genesis GV90 has been spied testing on European soil with a pair of coach doors. In addition, the CUV will sit on top of the automaker’s scalable eM platform and offer up to around 350 miles of electric range. #Genesis #GenesisGV90 #GV90 #BEVs #EVs #CUVs pic.twitter.com/POFIyVebNZ — GearheadCole ⚙️ (@cole_marzen) August 9, 2025

Genesis 2027 : le 4×4 de luxe qui veut bousculer Mercedes et Land Rover

Le marché très fermé des 4×4 de luxe, royaume incontesté du Mercedes Classe G et du Land Rover Defender, s’apprête à accueillir un nouveau prétendant au caractère bien trempé. Genesis, la marque premium de Hyundai, prépare son entrée pour 2027 avec un modèle audacieux. Il promet d’allier la robustesse légendaire des icônes à une technologie de pointe résolument tournée vers l’électrification. L’objectif est clair : séduire les amateurs de grand terrain en quête d’alternatives.

Performance et technologie : le pari électrifié de la marque coréenne

Pour se distinguer, Genesis mise sur une stratégie résolument moderne. La marque met en avant des motorisations hybrides rechargeables et une version 100% électrique. Cela s’appuye sur la plateforme E-GMP éprouvée du groupe Hyundai. Cette approche lui permet de répondre aux normes environnementales. Et cela vise une autonomie suffisante pour une clientèle urbaine et aventurière. À bord, l’habitacle devrait rivaliser de raffinement avec les meilleures références du segment. Cela devrait combiner matériaux nobles et interfaces numériques dernier cri.

Un design musclé pour séduire une nouvelle génération

Le futur 4×4 de Genesis se veut à l’image de la marque : audacieux et distinctif. Le design, à la fois musclé et moderne, devrait reprendre les codes esthétiques de la gamme tout en affirmant une identité tout-terrain prononcée. L’équilibre entre élégance et robustesse sera la clé pour convaincre les clients habitués au style intemporel du Defender et au caractère affirmé du Classe G.

La conquête de ce segment n’est pas une mince affaire. Mercedes et Land Rover jouissent d’un prestige et d’une histoire qui forment une barrière à l’entrée redoutable. Le pari de Genesis repose sur son positionnement prix/équipement potentiellement plus agressif et son approche technologique innovante. La marque mise sur l’arrivée d’une nouvelle génération de clients, moins attachée aux traditions et plus sensible à l’innovation et au design.

Une opportunité pour le marché du luxe

L’arrivée de ce nouveau concurrent est une excellente nouvelle pour les consommateurs. Elle promet d’injecter une dose de nouveauté et de concurrence dans un segment où les choix sont restés limités pendant des années. Que l’on soit séduit ou non par cette nouvelle approche, Genesis force les acteurs établis à innover et prouve que le marché du 4×4 de luxe a encore de belles pages à écrire. Rendez-vous en 2027 pour le verdict.

