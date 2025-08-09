Le SV Carbon complète la gamme Range Rover Sport en alliant luxe et performance

Avec le nouveau SV Carbon, Range Rover parachève sa gamme Sport en proposant un SUV où chaque détail respire l’excellence. Ce modèle exclusif arbore des finitions dignes des voitures les plus avancées.

Et elle est dotée des technologies de pointe comme la suspension 6D Dynamics. Entre luxe artisanal et performances dignes d’une GT, ce modèle redéfinit le haut de gamme automobile.

Range Rover pousse l’excellence à son paroxysme

La marque Range Rover liée à Land Rover vient de dévoiler le fleuron de sa gamme Sport : le SV Carbon. Ce SUV ultime, limité à 150 exemplaires pour l’Europe, combine un V8 biturbo hybride de 635 chevaux avec une silhouette habillée de fibre de carbone.

La combinaison de ces éléments donne un 4×4 qui peut passer de 0 à 100 km/h en 3,8 secondes, malgré ses 2,4 tonnes. Il y a de quoi donner des sueurs froides aux supercars, tout en offrant le confort légendaire de la marque.

Un intérieur qui rivalise avec les jets privés

L’habitacle du SV Carbon est un véritable écrin technologique. Entre les sièges baquets en cuir Windsor sur mesure, les 11 écrans tactiles du véhicule et le système audio Meridian 3D de 1 600 watts, chaque détail a été pensé pour le plaisir des sens. Range Rover joue la carte du confort ultime en ayant sorti ce modèle.

Par la suite, il s’avère que ce 4X4 a une particularité inédite. Il s’agit des inserts carbone qui s’inspirent des circuits imprimés. C’est un hommage discret à l’électronique embarquée. Même le volant chauffant intègre un écran tactile pour contrôler l’ensemble des fonctions.

Des technologies empruntées à la F1

Pour suivre, sous son allure imposante, le SV Carbon cache des innovations qui contribuent à en faire une voiture de compétition. La suspension 6D Dynamic, issue directement des circuits, réduit le roulis de 50% tout en améliorant le confort.

Ajouté à cela, le système de freinage carbone-céramique et la direction arrière active en font un véhicule d’une grande agilité selon le descriptif fait par la marque. En effet, ce système est le plus gros jamais monté sur un SUV. Il y a de quoi transformer tout trajet quotidien.

Une disponibilité non accordée à tout le monde

Sinon, avec un prix avoisinant les 200 000 €, le SV Carbon s’adresse à une clientèle très fortunée. Chaque acheteur bénéficiera d’un programme sur mesure. Cela inclut par exemple une journée sur circuit avec des pilotes professionnels après achat.

Pour les plus pressés, ce modèle sera présenté le 13 Août 2025 au Range Rover House durant le Monterey Car Week. Pour la petite description, ce véhicule est similaire à une Bentley Bentayga Speed et à l’Aston Martin DBX707, mais il reste fidèle à l’ADN tout-terrain de Land Rover .

Ce SUV de Ranger Rover est-il le meilleur que la marque ait produit ?

Entre ses performances de supercar, son luxe surdimensionné et ses technologies de pointe, le Range Rover Sport SV Carbon repousse les limites du possible. Reste à savoir si un tel véhicule trouve vraiment sa place sur nos routes… ou si son charme réside justement dans cette démesure assumée. Une chose est sûre : Land Rover signe ici l’un des SUV les plus aboutis de l’histoire automobile .

Entre puissance brute et sophistication extrême, le SV Carbon pourrait bien être le dernier mot en matière de SUV haut de gamme.

