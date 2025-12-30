Le problème « étrange » qui force Ford à rappeler près de 300 000 véhicules

C’est une histoire qui aurait pu sortir d’un épisode de Stranger Things, mais elle est bien réelle. Ford fait le rappel de près de 300 000 véhicules, et le problème est… disons, particulier.

Il ne s’agit pas d’un pneu ou d’un airbag, mais d’un symbole qui s’efface littéralement sur le levier de vitesses. Imaginez chercher la position « Park » et ne voir qu’un espace vide ! Une faille dans la matrice qui transforme votre SUV en boîte à mystères roulante.

Un cauchemar de stationnement : 270 000 Ford risquent-elles de prendre la poudre d’escampette ?

C’est le genre de scénario qui donne des sueurs froides : vous garez votre voiture Ford, coupez le contact, et la retrouvez quelques instants plus tard au bas de la colline, après une escapade en solitaire. Pour plus de 272 000 propriétaires de Ford, cette hantise est malheureusement une possibilité technique bien réelle.

Le constructeur vient d’émettre un vaste rappel concernant les modèles électriques et hybrides F-150 Lightning, Mustang Mach-E et Maverick, après avoir identifié un défaut logiciel critique dans le module de stationnement. Alors que la saison des fêtes bat son plein, c’est une bien mauvaise nouvelle en cadeau pour les clients de Dearborn, qui voient une fois de plus leur confiance ébranlée.

Quel est ce problème invisible qui pourrait libérer votre véhicule ?

Le coupable se cache dans un recoin obscur de la mécanique : le Integrated Park Module (IPM). Le souci provient d’un minuscule cliquet métallique qui, à cause de variations infimes dans la fabrication, peut frotter contre un curseur et empêcher le verrouillage complet de la transmission. En clair, vous pouvez passer le levier en position « P » et quitter le véhicule en toute confiance, sans que la transmission ne soit réellement sécurisée.

Le risque est alors que la voiture se mette en mouvement si elle est garée sur une pente. Pour couronner le tout, un problème concomitant avec le frein de stationnement électrique « aggraverait les risques », comme le note sobrement l’agence de sécurité américaine NHTSA. Un véritable effet domino numérique.

Une mise à jour logicielle peut-elle remplacer une pièce métallique défectueuse ?

Face à ce problème purement mécanique, Ford a opté pour une solution éminemment moderne et astucieuse. Plutôt que de rappeler tous les véhicules pour démonter la boîte de vitesses et remplacer une pièce de quelques centimètres – une opération coûteuse et interminable –, les ingénieurs ont développé un correctif logiciel. Une simple mise à jour Over-the-Air (OTA) va modifier le comportement électronique du module pour contourner le point de blocage problématique.

Les propriétaires concernés recevront une convocation officielle par courrier à partir du 2 février 2026, mais la plupart verront simplement une notification s’afficher sur l’écran central de leur voiture, comme pour une mise à jour de smartphone. La magie de la connectivité au service de la sécurité.

Ford peut-elle inverser sa réputation de « champion des rappels » ?

Il faut l’avouer, cette annonce a un arrière-goût de déjà-vu particulièrement amer pour la marque. Ford occupe en effet, et de loin, la première place du peu enviable classement des constructeurs ayant émis le plus de rappels aux États-Unis en 2025, avec plus de 60 campagnes distinctes.

Chaque nouvelle notification, aussi transparente et responsable soit-elle, grignote un peu plus le capital confiance des clients, surtout ceux ayant investi des sommes conséquentes dans des véhicules high-tech comme le F-150 Lightning. Ce rappel met en lumière les défis de l’ère des véhicules électriques et hybrides, où un problème peut naître de l’interaction complexe entre une pièce mécanique, les tolérances d’usinage et des lignes de code.

Pour l’instant, Ford assure qu’aucun accident ou blessé n’est à déplorer – ce qui reste l’essentiel. En attendant le correctif définitif, le conseil du constructeur est simple et plein de bon sens : toujours serrer le frein à main manuel. Une preuve que, même à l’ère des mises à jour à distance et de l’intelligence artificielle, les vieux réflexes d’auto-école restent parfois la meilleure des assurances. Reste à savoir si cette parade logicielle suffira à redonner aux conducteurs la sérénité qu’ils méritent lorsqu’ils quittent leur véhicule.

