Elon Musk choqué : un fan construit un Cybertruck en bois et fait sensation !

Récemment, un passionné de bricolage a captivé l’attention d’Elon Musk en dévoilant une réplique en bois du Tesla Cybertruck. Ce projet audacieux a suscité de nombreuses réactions, tant de la part de Musk que des internautes. Plongeons dans cette création unique qui combine créativité et technologie.

Une Tesla en bois qui impressionne même Elon Musk

ND Woodworking Art est reconnu sur YouTube pour ses créations en bois. Il a consacré 100 jours à la réalisation de cette voiture Cybertruck en bois. Dans une vidéo de 20 minutes, il partage le processus détaillé de fabrication. Le YouTubeur a su mettre en avant chaque étape avec passion.

En parallèle, il a publié une lettre ouverte sur X (anciennement Twitter). Par son biais, il a pu exprimer son admiration pour Tesla et son soutien à la vision d’Elon Musk. Sa démarche a touché le PDG de Tesla, qui a rapidement réagi. Il n’a pu que saluer l’initiative et la qualité du travail de ND Woodworking Art dans la construction de cette Tesla en bois. Cette interaction a immédiatement généré un engouement sur les réseaux sociaux, où de nombreux utilisateurs ont loué l’originalité et la précision du projet.

Un projet qui inspire et suscite des idées créatives

La copie en bois du Cybertruck d’Elon Musk a avant tout impressionné par sa conception. En plus de cela, il a inspiré de nouvelles idées parmi les fans. Certains ont même exprimé leur souhait de l’acheter sous forme de kit à assembler. Avec un coût de 15 000 dollars, ce projet qui inclue la Tesla en bois représente un investissement significatif. Malgré tout, les ingénieurs et les passionnés saluent la précision technique de la construction.

ND Woodworking Art a minutieusement ajouté chaque pièce pour créer un véhicule fonctionnel, capable de rouler. Ce projet démontre très bien les compétences mécaniques de son créateur. Cette Tesla en bois met également en évidence la possibilité de transformer des matériaux traditionnels en réalisations modernes. L’engouement que cette création a suscité rappelle l’importance de l’artisanat et de l’innovation dans notre société.

