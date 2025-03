Dr. Stone Saison 4 épisode 11 : un choc scientifique au rendez-vous

Ah, Dr. Stone… Cette série qui ne cesse de nous rappeler que tout est question de calcul, d’ingéniosité et, bien sûr, de manipulation. Saison 4, épisode 11, et voilà que les choses sérieuses commencent enfin, après des épisodes traînant comme une mauvaise décision en politique. Les derniers instants étaient un peu comme une mauvaise farce, mais ici, la tension monte enfin. Et devinez quoi ? Ça valait le coup d’attendre. Alors, direction Crunchyroll pour profiter en avant-première de Dr. Stone Saison 4 épisode 11.

Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur la science. Dr. Stone, épisode 11 de la saison 4, vous prouve qu’on peut mélanger ingénierie, explosions et stratégie sans se soucier des règles. Parce qu’ici, les têtes pensantes ne jouent pas juste avec des équations – elles font exploser des rêves.

Ryusui est à la barre, et c’est un pur génie. Senku, bien sûr, a ses idées brillantes, mais c’est lui qui fait des calculs comme un cow-boy de la science. Ce n’est pas un épisode pour les timides. C’est pour ceux qui n’ont pas peur de vivre au bord du précipice, entre le génie et la folie. Et croyez-nous, l’atterrissage est loin d’être doux. Ça va faire mal. Vous êtes prêts ?

Dr. Stone Saison 4 épisode 11 : la science à l’assaut des limites

Dr. Stone Saison 4, épisode 11. Vous pensiez qu’on allait se contenter d’un peu de science et de papotage ? Oubliez ça. Cet épisode, c’est du lourd, du pur, du sauvage. L’attente est terminée, et l’arc « Science Future » commence enfin à délivrer ce qu’il nous avait promis depuis trop longtemps : de l’action, de la tension, et des scènes à couper le souffle. Vous aimez quand ça chauffe ? Alors cet épisode est fait pour vous.

On commence avec un dogfight entre Ryusui et Stanley, comme si un avion de chasse dans un monde de pierre n’était pas déjà une aberration en soi. Mais, soyons honnêtes : on n’est pas là pour un exposé sur l’aéronautique. Non, ce qu’on veut, c’est un spectacle où les cerveaux brillants – en l’occurrence Senku et Ryusui – se battent avec leurs petites astuces scientifiques contre un as de l’aviation. Vous l’avez vu venir, hein ? C’est la vieille formule du héros sous-estimé qui, bien que sans compétences, a plus d’un tour dans son sac.

Et là, on parle de la recette parfaite : des mouvements imprévisibles, de l’ingéniosité à tout va, un peu d’acétylène pour pimenter tout ça, et hop, une victoire improbable, sans même que Stanley ne comprenne ce qui lui arrive. On l’aime bien, notre héros, mais c’est un peu comme regarder un enfant sur le point de faire une bêtise géante – on sait que ça va exploser en plein vol. Et cette explosion est sublime.

Les scènes aériennes, on le sent, c’est du sérieux. Dr. Stone ne joue pas la carte de la subtilité avec ses effets visuels. On a droit à un combat aérien aussi spectaculaire qu’une scène de film des années 80, mais cette fois-ci, c’est à coup de science.

