« Des centaines de moteurs cassés »: le constructeur nippon Honda dans la tourmente ?

C’est la panne sèche chez Honda ! Le constructeur nippon, habituellement synonyme de fiabilité, voit plus d’un million de véhicules rappelés pour des soucis de moteur. Coussinets de bielle défectueux, pannes en série et même quelques incendies…

La NHTSA américaine mène l’enquête sur cette mécanique qui fait des siennes. Que se passe-t-il sous les capots des célèbres Civic et CR-V ? Attention, chère Honda, votre réputation est sur la ligne !

Honda dans le viseur : 1,4 million de véhicules sous enquête pour un souci de moteur

Le géant japonais Honda, souvent synonyme de robustesse et de confiance, traverse une zone de turbulences. L’agence américaine de sécurité routière, la NHTSA, a décidé d’ouvrir une enquête approfondie concernant de sérieux problèmes mécaniques potentiels.

C’est plus de 1,4 million de véhicules qui se retrouvent sous les projecteurs, une situation qui pourrait avoir de lourdes conséquences, tant sur le plan financier pour le constructeur que sur celui de la confiance de ses fidèles clients.

Un V6 qui montre des signes de faiblesse

Au cœur de l’investigation se trouve le moteur V6 3.5 litres, une mécanique réputée qui équipe plusieurs modèles populaires. Le problème suspecté ? Eh bien c’est une défaillance des coussinets de bielle, de petites pièces cruciales qui assurent la rotation harmonieuse du moteur.

Plus de 3 000 cas de pannes ont déjà été signalés, et trois incidents particulièrement graves ont même entraîné des accidents ou des incendies, suite à une coupure moteur soudaine. Ce n’est malheureusement pas la première alerte pour ce bloc, Honda ayant déjà rappelé 250 000 véhicules en 2023 pour un défaut lié au vilebrequin.

Des modèles populaires dans le collimateur

L’enquête ne concerne que quelques véhicules confidentiels. Elle vise certains des best-sellers de la marque et de sa filiale de luxe Acura, produits entre 2016 et 2020. La liste inclut le SUV familial Pilot, le pick-up Ridgeline, le monospace Odyssey, ainsi que les berlines et SUV Acura TLX et MDX.

Si l’enquête se concentre pour l’instant sur le marché américain – où ces modèles sont largement diffusés – la France semble, pour une fois, épargnée, car ces véhicules n’y sont pas commercialisés officiellement.

Les autorités américaines (NHTSA) réexaminent le moteur V6 de 3,5 litres de Honda, déjà sous le coup d’une enquête en novembre 2024, après avoir reçu plus de 400 signalements additionnels. https://t.co/rBRcpn7zaU August 28, 2025

Une procédure qui pourrait mener au rappel

La NHTSA en est actuellement à la phase d’évaluation préliminaire. Son objectif est de déterminer l’ampleur exacte du problème et sa dangerosité réelle. Si les conclusions s’avèrent concluantes, elles pourraient déboucher sur un vaste rappel.

Une opération logistique et financièrement lourde, car remplacer les coussinets de bielle est une intervention complexe et minutieuse qui demande de nombreuses heures de main-d’œuvre. Honda se retrouve donc dans une position délicate, devant à la fois coopérer avec les autorités et préparer une réponse potentiellement coûteuse.

La confiance, l’enjeu ultime

Face à cette tempête, Honda encourage activement les propriétaires des modèles concernés à signaler tout comportement anormal via un formulaire dédié. Cette démarche est cruciale pour cartographier le problème et apporter une réponse adaptée aux clients.

Cet épisode rappelle à tous les constructeurs, même les plus réputés, que la qualité et la sécurité sont un combat de tous les instants. La réaction de Honda et les mesures qu’elle mettra en place seront scrutées à la loupe, car c’est bien sa réputation pour la fiabilité qui se joue en arrière-plan de cette enquête technique.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn