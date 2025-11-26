Découvrez les photos de la mini Mercedes Class G : plus petite, plus abordable, toujours carré ! 

Préparez-vous à craquer pour le nouveau petit protégé de Mercedes ! Le mythique Class G se décline désormais en version mini, et il a hérité de tous les gènes de son grand frère.

Plus compacte et surtout plus abordable, cette pépite a gardé son inimitable silhouette carrée qui fait fondre les cœurs depuis des décennies. Découvrez les premiers clichés de ce 4×4 urbain qui promet de conjuguer le luxe avec une bonne dose de fun !

Le « Baby G » de Mercedes dévoilé : le mini 4×4 qui veut conquérir la ville

Après plus de deux ans de rumeurs, le mystérieux petit frère du légendaire G-Class a enfin été pris en flagrant délit sur les routes ! Nos espions viennent d’immortaliser ce « Baby G » lors de ses premiers tests, confirmant l’arrivée imminente d’un nouveau venu dans la famille Mercedes. Ce modèle tant attendu, dont le lancement est prévu d’ici deux ans, promet de transporter l’ADN du géant tout-terrain dans un format résolument urbain et malicieux.

Un Suzuki Jimny qui aurait bien mangé ?

La surprise est de taille en découvrant les premiers clichés : le Baby G de Mercedes arbore des proportions évoquant davantage un kei-car japonais qu’un robuste 4×4 allemand. Si l’on ne devait pas cette information à nos photographes aguerris, on pourrait facilement le confondre avec un Suzuki Jimny customisé ! L’ironie est savoureuse, alors que des années de kits carrosserie ont tenté de transformer le Jimny en mini G-Class. Mais ne vous y trompez pas, il s’agit bien d’une authentique Mercedes.

L’art du rétrospective en format mini

Malgré sa taille réduite, le Baby G cultive avec soin son héritage familial. La silhouette ultra-carrée, les vitres aux angles droits et la ligne de toit caractéristique sont immédiatement reconnaissables. Le rail de gouttière proéminent, signature du G-Class, court élégamment autour du véhicule. À l’arrière, la roue de secours massive occupe presque toute la vitre – heureusement que les caméras de recul existent ! Les larges passages de roue carrés complètent ce portrait de famille en réduction.

Des clins d’oeil malicieux à l’héritage

Certains détails jouent malicieusement avec les codes de la marque. Si les phares reprennent la forme ronde iconique, leurs feux de jour ne couvrent que la moitié du cercle. Les clignotants, traditionnellement logés dans un pod sur l’aile du grand frère, trouvent désormais place dans les projecteurs. Ces subtiles variations créent une identité propre tout en maintenant le lien familial, comme un clin d’œil complice entre générations.

Une aventure électrique sur mesure

Tout indique que Mercedes maintient son projet d’en faire un véhicule électrique, même si la communication a évolué. Présenté comme un modèle « lifestyle », il n’en oubliera pas pour autant ses capacités tout-terrain. La marque a confirmé lors du salon IAA de Munich qu’il s’agirait d’un véhicule à cadre séparé, construit sur une plateforme dédiée. Le directeur technique Markus Schäfer a même précisé que « tout devait être unique, jusqu’aux poignées de porte ». Rendez-vous fin 2026 pour découvrir ce petit protégé qui promet de réinventer le luxe urbain !

﻿Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et ajoutez-nous à vos favoris sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn