Découvrez le nouveau Dacia C-Neo : le break baroudeur qui remplacera la Logan MCV

Préparez-vous à faire de la place dans votre garage ! Dacia s’apprête à révolutionner les voyages familiaux avec le C-Neo, le break baroudeur qui succédera à l’indétrônable Logan MCV. Imaginez : l’esprit aventurier du Duster épousant l’élégance pratique d’un break.

Ce nouveau venu promet d’allier robustesse, modularité et ce fameux rapport qualité-prix qui fait la signature de la marque. Les roads trips en famille ne seront plus jamais les mêmes !

Dacia prépare un break baroudeur pour secouer le marché

Alors que Renault et Ford ont jeté l’éponge avec les Mégane et Focus, Dacia s’apprête à relever un défi audacieux : lancer son premier break compact au second semestre 2026. Nos chasseurs de scoops viennent de dénicher les premiers prototypes de ce projet C-Neo lors de tests en Espagne. D’une longueur d’environ 4,60 mètres, ce véhicule vise directement la Skoda Octavia Combi et ses concurrentes allemandes, marquant une nouvelle étape dans l’ascension de la marque roumaine.

Un baroudeur élégant dans la lignée du Bigster

Sous son camouflage, la future Dacia C-Neo révèle une silhouette étonnamment dynamique qui ne déparerait pas chez Audi. Mais le break conserve l’ADN outdoor de la marque avec des arches de roues élargies, des boucliers renforcés, une garde au sol surélevée et des barres de toit intégrées. Ce mariage entre l’élégance d’un break et l’allure d’un baroudeur constitue une proposition unique sur le marché, destinée aux familles qui souhaitent échapper aux SUV sans renoncer au caractère.

Plateforme partagée et motorisations éprouvées

La C-Neo reprendra la plateforme technique CMF-B du Bigster, garantissant une base mécanique fiable et économique. Sous le capot, on retrouvera la palette de motorisations déjà connues: hybrides légères, GPL et hybrides, avec une version de pointe développant 155 chevaux. La grande inconnue concerne la transmission intégrale. Dacia devra décider si cette technologie restera l’apanage du Duster et du Bigster ou si elle équipera également ce break ambitieux.

Montée en gamme et finitions soignées

Les jantes de grande taille et le dessin sportif des prototypes suggèrent une orientation premium inédite chez Dacia. Autre surprise : les poignées de portes arrière conventionnelles. Elles seront plus pratiques et moins coûteuses que le système intégré aux montants du Duster. La calandre arbore le nouveau motif à 12 pixels récemment dévoilé sur les Sandero et Jogger restylés. Cela confirme l’appartenance à la nouvelle génération de la marque.

Le mystère du nom et le calendrier de sortie

Le nom commercial final reste soigneusement gardé – Dacia Evader étant l’une des appellations déposées. Sa révélation constitue un événement marketing début 2026, permettant à la marque d’animer une période traditionnellement plus calme. Ce break compact ne se contentera pas de compléter la gamme : il incarnera une nouvelle facette de Dacia, alliant élégance, praticité et caractère aventurier à un prix qui devrait rester dans l’esprit accessible de la marque.

