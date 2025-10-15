Dacia Logan 2026 : la berline low-cost qui brave toutes les routes

Elle n’a pas besoin de fioritures pour se faire remarquer. La Dacia Logan 2026 débarque, fidèle à sa réputation de berline low-cost increvable, mais avec une jeunesse retrouvée. Prête à avaler les kilomètres autant que les nids-de-poule, elle combine robustesse légendaire et restylage malin.

Son secret ? Un cocktail détonant de simplicité ingénieuse, de technologies bien placées et d’un moteur GPL à l’autonomie record. L’aventure accessible, c’est toujours pour maintenant.

La Dacia Logan 2026 : Une cure de jeunesse pour une icône mondiale

Toujours fidèle à son ADN de berline robuste, la Dacia Logan 2026 s’offre un restylage subtil mais calculé. À l’avant, la calandre adopte un motif pixelisé et un bouclier intégré pour une face avant plus fluide et moderne. L’absence du fameux « T » inversé des Stepway lui confère une allure plus classique et solide.

À l’arrière, les feux LED reprennent ce motif en pixels, renforçant visuellement son assise, mais Dacia privilégie la sobriété en évitant le bandeau noir entre les optiques. Le profil s’habille de nouvelles jantes et d’enjoliveurs redessinés, tandis que l’antenne requin devient de série.

Des teintes chaleureuses comme le Jaune Ambre et le Sandstone rappellent que cette berline est conçue pour séduire les marchés ensoleillés. Même sans la finition Starkle, ses protections de bas de caisse garantissent son endurance sur les routes africaines, les plaines d’Europe de l’Est ou les familles d’Amérique du Sud.

Un intérieur malin : la simplicité réinventée

À bord, la Logan 2026 fait de la rationalité un art de vivre. La planche de bord est modernisée par des aérateurs en « T » inversé. Et les tissus varient selon les finitions : bleu pour Expression, denim pour Journey, et un mélange vert/noir en TEP lavable pour l’Extreme. Le volant, redessiné, offre une prise en main impeccable.

Sur les versions automatiques Eco-G, un E-Shifter et des palettes au volant remplacent le levier classique. L’équipement technologique comprend un écran central de 10 pouces compatible Apple CarPlay et Android Auto, un combiné numérique de 7 pouces et, selon la finition, un chargeur à induction.

Les désormais célèbres fixations YouClip, intégrées au tableau de bord et à la console, permettent d’ajouter accessoires et supports, incarnant l’esprit ingénieux de la marque.

Une garde-robe sobre et fonctionnelle

La Logan 2026 ne mise pas sur le luxe, mais sur une garde-robe pratique et cohérente. Les finitions proposent des ambiances distinctes, du tissu bleu sobre de l’Expression au denim décontracté de la Journey, jusqu’au TEP robuste et lavable de l’Extreme, parfait pour la vie de famille ou les usages intensifs.

Les tapis en caoutchouc confirment la vocation utilitaire du modèle. Chaque détail, des matériaux aux équipements, est pensé pour allier durabilité et agrément au quotidien, sans fioritures superflues.

Sécurité et sérénité au volant

Dacia équipe la nouvelle Logan d’un arsenal de sécurité moderne pour protéger ses occupants et les usagers de la route. Le freinage automatique d’urgence étendu aux piétons, cyclistes et motocyclistes, la surveillance de l’attention du conducteur et un Driving Pack complet (incluant une caméra 360°, des rétroviseurs électriques et l’allumage automatique des phares) deviennent des atouts majeurs.

Ces technologies, souvent réservées à des segments supérieurs, démontrent l’engagement de Dacia à proposer une voiture sûre et accessible, sans compromis sur les innovations utiles.

Des moteurs pour conquérir le monde

Sous le capot, Dacia persiste avec des mécaniques éprouvées et efficaces. Le TCe 100 essence, plus souple avec sa boîte manuelle à six rapports, et le SCe 65, point d’entrée ultra-accessible, répondent à des besoins variés.

La véritable nouveauté réside dans le Eco-G 120 GPL. Ce bloc 1.2 turbo de 120 ch, désormais associé à une boîte automatique double embrayage, voit son réservoir GPL porté à 49,6 litres. Cela lui offre une autonomie record de 1 590 km, tout en réduisant ses émissions de 10%.

Sans hybridation complexe, la Logan 2026 mise sur une technologie fiable, capable d’affronter le désert marocain comme les plateaux andins, confirmant son statut de véhicule économique et endurant pour une clientèle mondiale.

