Cupra Raval : la sportive électrique qui veut dépasser la Mini Cooper !

Alerte séduction sur roues : le Cupra Raval débarque avec son design agressif, ses jantes cuivrées et son tempérament de sportive.

Électrique et nerveuse, elle promet autonomie généreuse et prix malin (dès 26 000 €). De quoi faire trembler la Mini Cooper sur son piédestal ! Prêt à succomber à l’esprit rebelle de Barcelone ?

Cupra Raval : Le Petit Électrique qui Rêve de Boxer la Renault 5 et la MINI

Cupra dévoile enfin son Raval, un véhicule de type supermini électrique sportif qui promet de secouer le marché des voitures citadines. Après des années d’attente depuis le concept fou UrbanRebel en 2021, ce petit bolide aux lignes agressives arrive en version camouflée.

Il arbore même une carte du quartier barcelonais dont il tire son nom. Premier né de la plateforme MEB Entry du groupe Volkswagen, il sera produit en Espagne aux côtés de ses cousins Skoda Epiq et Volkswagen ID.Polo.

Un Design Punchy qui Honore la Marque

Il y a peu de modifications apportées entre le concept et la version finale : le Cupra Raval électrique conserve son nez tranchant, ses jantes en flocons de neige teintées de cuivre et ses phares triangulaires signature. À l’arrière, une barre lumineuse pleine largeur et un bouclier style diffuseur ajoutent une touche radicale.

Le designer Rafael Gordo se félicite d’une « distillation pure de l’ADN Cupra ». Même sans avoir vu l’intérieur, on s’attend à un cockpit tourné vers le conducteur, des matériaux épurés et des accents cuivrés.

Un Tarif Agressif pour Séduire la Ville

Avec un prix estimé entre 26 000 et 29 000 euros, le Cupra Raval électrique se place en concurrent direct de la Renault 5 (dès 25 000 euros) et sous la MINI Électrique (30 000 euros). Long de 4 mètres, il mise sur un empattement étiré et une plateforme dédiée pour optimiser l’espace intérieur. De quoi allier agilité urbaine et confort au quotidien.

Une Mécanique Tournée vers le Sport

Le Cupra Raval électrique ne sera pas qu’un simple véhicule citadin. Werner Tietz, directeur R&D de Cupra, promet une suspension sport, une direction spécifique et des pneus sur mesure pour affirmer son caractère. Une version VZ, plus puissante, suivra plus tard, sur le modèle de la Cupra Born. Deux batteries de 38 et 56 kWh sont au programme, cette dernière visant plus de 430 km d’autonomie.

L’Offensive Électrique de Cupra est Lancée

Enfin, avec ce modèle, Cupra confirme son ambition : proposer des électriques accessibles sans renoncer à l’émotion. Entre design percutant, tarif compétitif et promesse de dynamisme, ce petit baroudeur a tout pour bousculer ses rivaux. Rendez-vous en 2025 pour le verdict final !

