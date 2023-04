La meilleure balancelle bébé électrique s’utilise pour bercer le bébé pendant que Maman s’occupe des tâches quotidiennes. C’est aussi un gadget indispensable pour son développement.

Comme le bébé ne parle pas, il est difficile de satisfaire ses besoins à tout moment. Heureusement qu’il y a la balancelle pour l’apaiser et le divertir. Si vous êtes parmi ceux qui sont dans le besoin, continuez la lecture. Cela vous permettra de consulter notre comparatif des meilleures balancelles bébé électriques que le marché offre en ce moment.

SÉLECTION DES 3 MEILLEURS MODÈLES 4moms MamaRoo Note : 9,5/10 Découvrir Maxi-Cosi Cassia Note : 9,3/10 Découvrir Ingenuity Balancelle Compacte Hug & Hoots Note : 9,1/10 Découvrir

4moms de MamaRoo : la meilleure balancelle bébé électrique connectée

Caractéristiques techniques Poids : 9 kg

Dimensions : 50 x 64 x 86 cm

Poids maximal supporté : 9 kg

Dès la naissance, votre bébé peut déjà utiliser cette balancelle 4moms MamaRoo. Celle-ci lui conviendra jusqu’à ses 9 kg. Ce qui vous permettra de le distraire tout en vous concentrant sur vos occupations. En effet, l’appareil est doté de nombreuses balles colorées assorties de 4 types de sons.

En connectant votre balancelle à votre smartphone, celle-ci peut jouer d’autres morceaux depuis le téléphone afin de bercer votre bambin. Par ailleurs, le siège peut s’incliner pour prendre une position allongée pendant la somme du bébé. Lorsqu’il se réveille, vous n’avez qu’à le mettre en position assise. Et pour lui offrir plus de moment de bonheur, usez des 5 mouvements de balancement s’apparentant aux bercements naturels.

Contrôlable à distance au moyen de l’application compagnon

Capable de jouer des musiques depuis un smartphone

Design minimaliste

Basculement d’un balancement à l’autre suivi d’à-coup

Maxi-Cosi Cassia : une détection automatique des mouvements du bébé

Caractéristiques techniques Poids : 4,5 kg

Dimensions : 23,5 x 50 x 72,5 cm

Poids maximal supporté : 9 kg

Maxi-Cosi présente sa meilleure balancelle bébé électrique baptisée Cassia. Le design élégant et les diverses fonctionnalités concourent pour offrir un certain confort à choupinet. L’appareil ne pèse que 4,5 kg et pourtant il peut supporter le poids de votre bébé jusqu’au double de son poids. C’est un modèle compact qui se range et se transporte en toute facilité.

On apprécie surtout la Maxi-Cosi Cassia pour son intelligence. Il détecte chaque mouvement du bébé et se met à balancer automatiquement. En plus, vous pouvez le faire pivoter jusqu’à 360°. De cette façon, il n’échappera pas à votre portée de vue. Mais, le plus important, le coussin réducteur de cette balancelle convient très bien aux nouveau-nés.

Siège inclinable

15 mélodies et 5 sons naturels

Pas de télécommande pour le contrôle

Musique un peu trop fort pour le bébé

Ingenuity Balancelle Compacte Hug & Hoots : le meilleur modèle économique

Caractéristiques techniques Poids : 3,04 kg

Dimensions : 17,3 x 36,8 x 56,4 cm

Poids maximal supporté : 9 kg

Ingenuity n’est pas à la traîne lorsqu’il s’agit de fournir le plaisir aux petits bout-de-chou. Ici, la marque propose sa meilleure balancelle bébé électrique baptisée Hugs & Hoots. Dès la naissance de votre bébé, vous pouvez le placer dedans. Elle intègre 5 vitesses, 8 mélodies et 3 sons à choisir pour bercer le petit bambin.

Par ailleurs, avec cette balancelle, vous pouvez activer la minuterie et choisir parmi les 3 durées proposées : 30, 45 et 60 minutes. Ce qui vous laisse largement le temps de vaquer à votre travail pendant que le petit s’endorme tranquillement. Il ne faut surtout pas oublier qu’il s’agit d’un modèle ultra silencieux.

Economie d’énergie via Hyberdrive

Lavable en machine

Siège non inclinable

Ne fonctionne pas sur secteur

Babymoov Swoon Motion : un confort assuré

Caractéristiques techniques Poids : 8,79 kg

Dimensions : 83 x 47 x 20,5 cm

Poids maximal supporté : 9 kg

Votre bébé ne dort que si on le berce ? Alors, la Swoon Motion de Babymoov est la meilleure balancelle bébé électrique pour lui. Celui-ci se démarque de ses concurrents, notamment par le bercement programmable pendant 10, 20 ou 30 minutes. En plus de cela, elle dispose de 2 modes de bercement avec 5 vitesses différentes.

Si vous préférez que votre bébé soit bercé avec de la musique, vous n’avez qu’à jouer les sons naturels ou les 8 musiques intégrées. Placé sur le coussin réducteur pivotant jusqu’à 360°, votre bébé bénéficie d’un moment de détente pendant que vous vous occupez des tâches quotidiennes.

Conception ultra moderne

Balancement et inclinaison ajustables

Câble d’alimentation court

Absence de vitesse douce

Chicco Polly Swing Up : la meilleure balancelle bébé électrique au design compact

Caractéristiques techniques Poids : 8 kg

Dimensions : 28,7 x 35,4 x 42,5 cm

Poids maximal supporté : 9 kg

La balancelle bébé électrique Chicco Polly Swing Up est un modèle compact. Parfait pour la sieste d’un nourrisson, son siège peut le tenir jusqu’à ce qu’il pèse 9 kg. Pour lui offrir un confort assuré, le fabricant a utilisé du coussin réducteur ergonomique. En outre, il y a aussi un appuie-tête pour que vous puissiez enlever au fur et à mesure que le petit grandit.

Côté fonctionnalités, la Polly Swing Up dispose de 2 positions d’inclinaison ainsi qu’un plateau destiné à poser ses jouets. De plus, quand vous l’utilisez dans la cour, vous pouvez vous servir de sa capote pour faire office de parasol. Il est équipé de plusieurs jouets pour divertir le bébé.

Commande à distance

Un parasol intégré

Absence de vitesse douce

Parfois difficile à contrôler

Balancelle Confort Moonlight : la meilleure balancelle bébé électrique abordable

Caractéristiques techniques Poids : 4,36 kg

Dimensions : 13 x 38 x 60,5 cm

Poids maximal supporté : 9 kg

Avec un design simpliste, la balancelle Confort Moonlight de Badabulle peut bercer votre enfant avec 3 vitesses différentes. De surcroît, elle peut jouer l’une de ses 12 mélodies pour que votre bambin dorme en toute tranquillité. Aussi simple qu’elle est, cette balancelle est aussi facile à utiliser. Effectivement, une seule main peut suffire pour l’ouvrir.

Vous remarquerez qu’elle ne dispose pas des fonctionnalités sophistiquées. Ce qui n’enlève en rien à sa praticité. Faites-en le meilleur choix de cadeau pour votre neveu/nièce qui ne tardera plus à venir. Ou encore, achetez-la pour améliorer le sommeil de votre petit bout-de-chou.

Une seule main pour l’ouvrir

Modèle lavable

Livrée sans l’adaptateur secteur

Absence de vitesse douce

Transat évolutif Fisher-Price : le modèle utilisable jusqu’à la jardin d’enfants

Caractéristiques techniques Poids : 3 kg

Dimensions : 20,5 x 27,2 x 22,1 cm

Poids maximal supporté : 18 kg

Votre bébé est plutôt d’une grande taille ? Il est alors préférable d’opter pour ce transat évolutif de Fisher-Price. Celui-ci peut supporter un poids de 18 kg. De ce fait, vous pouvez l’utiliser plus longtemps afin de ne pas trop vous stresser pendant les heures de sieste du bébé.

Modèle 2 en 1, cette meilleure balancelle bébé électrique dispose d’une arche de jouets que vous pouvez démonter à tout moment. Et bien qu’il n’intègre pas de belles mélodies pour le bercer, ce transat l’apaise via ses vibrations.

Quant à son utilisation, vous pouvez le mettre en position inclinée dès sa naissance. Une fois que bébé peut s’asseoir, le transat lui servira d’assise pendant ses repas.

3 inclinaisons au choix

Pliable

Absence de mélodies et de sons

Pas d’application compagnon

FAQ sur la balancelle bébé

Quels sont les différents types de balancelles ?

En principe, le marché dispose de 3 types de balancelles dont la balancelle classique, musicale et le transat. La balancelle classique, comme son nom l’indique, intègre généralement les fonctions basiques.

La balancelle musicale est dotée de belles mélodies ainsi que de sons de la nature. Leur but est d’apaiser le bébé quand il est agité ou de l’endormir. Choisir un tel type de balancelle implique que vous devez aussi voir de près la qualité sonore afin que cela ne soit pas une source d’ennuis pour votre bambin. Enfin, le transat peut être converti en siège pour garder le bébé à l’aise quel que soit sa position.

Pourquoi choisir une balancelle bébé électrique ?

Dès la naissance, bébé ne cesse de revendiquer ses besoins. Puisqu’il ne parle pas, on arrive à peine à comprendre ce qui ne va pas. Ce qui justifie l’utilisation d’une balancelle. Les modèles intelligents, ou du moins, électriques sont de plus en plus en vogue à cause de leur praticité.

Le marché offre bon nombre de balancelles qu’on peut convertir en siège au fil de sa croissance. Celles-ci font très bien l’affaire afin d’éviter de les laisser rapidement au débarras. Il existe également des modèles tout-en-un qui peuvent à la fois être évolutifs et convertibles. Dans tous les cas, une balancelle électrique vous évite de vous soucier du bien-être de votre bambin dès sa naissance.

Attention ! Vous devez toujours garder un œil sur votre enfant afin de garantir une sécurité absolue. Pour cela, vous pouvez opter pour un babyphone vidéo.

Différente d’une balancelle traditionnelle, la balancelle électrique fonctionne avec le courant électrique. La source d’alimentation diffère d’un modèle à l’autre. Certains modèles fonctionnent à l’aide de piles, d’autres nécessitent d’être branchés sur le secteur.

Pour les modèles filaires, il est bien préférable de choisir celui dont le câble d’alimentation est assez long. Cela facilite le branchement en fonction de l’endroit où vous le brancher. Par contre, si vous optez pour un modèle fonctionnant avec des piles, il faut envisager d’utiliser des piles rechargeables afin d’éviter les achats fréquents. A la longue, les dépenses peuvent grimper.

Par ailleurs, certaines balancelles bébé disposent de merveilleuses mélodies tandis que d’autres vibrent pour bercer votre enfant en toute sérénité.

En principe, il n’y a pas de difficulté à utiliser une balancelle électrique. Il suffit de la commander à l’aide de la télécommande ou des boutons de réglage pour l’activer ou pour activer ses fonctionnalités.

Mais avant, il faut que vous soyez au courant de ce que la balancelle peut faire, ses diverses fonctionnalités. La lecture du manuel utilisateur suffit parfois, mais il faut également rechercher dans les divers forums afin d’éviter toute mauvaise manipulation.

Pour commencer à utiliser votre balancelle bébé électrique, vous devez installer le bébé dedans. Assurez-vous qu’il soit à son aise et que la position lui soit confortable. Ensuite, veillez à bien attacher les harnais de protection. Cela prévient tout risque d’accident. En général, une balancelle est équipée de 5 harnais que vous devez connecter entre eux pour une protection totale.

Si vous êtes certain que le bébé est confortablement placé dans la balancelle, il est temps de profiter de ses fonctionnalités selon les besoins : mélodies, pivotement, vibrations, etc.

Quelles sont les précautions d’utilisation d’une balancelle bébé électrique ?

La balancelle est conçue pour offrir la sécurité nécessaire au bébé pendant qu’il s’y trouve. Toutefois, certaines précautions d’utilisation s’imposent afin de prévenir les accidents.

Primo, dès l’arrivée du produit, vous devez vérifier s’il est en bon état et que tous les accessoires sont livrés avec. Secundo, il est formellement interdit d’utiliser l’appareil sans avoir lu attentivement le manuel utilisateur. Ensuite, il est préférable de s’assurer que toutes les parties de la balancelle soient correctement fixées.

Avant d’installer le bébé dans la balancelle, il faut encore placer l’appareil sur une surface ferme et plane. Lorsque tout est en ordre, vous pouvez maintenant installer le bébé dedans. Attachez bien les harnais pour que le bébé soit entièrement protégé. Et lorsque votre bébé dépasse le poids maximal supporté par la balancelle, vous ne devez plus le placer dedans. Cela pourrait être dangereux pour lui.

