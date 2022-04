[COMPARATIF] Meilleurs logiciels de montage vidéo gratuit : lequel choisir ?

Voici les meilleurs logiciels de montage vidéo gratuit accessibles sur le marché. Vous pourrez pratiquement tout faire comme avec les logiciels payants.

Le logiciel de montage vidéo gratuit se perfectionne de jour en jour pour vous permettre de tout faire sans payer. Se déclinant en différents types, ces logiciels disposent chacun de leurs points forts et faibles. Nous vous avons donc établi une liste des meilleures applications du domaine pour vous aider à faire votre choix.

Voici les meilleurs logiciels de montage vidéo gratuits du moment :

1) Lightworks, le meilleur logiciel de montage vidéo gratuit dans l’ensemble

Lightworks met à votre disposition de nombreuses fonctionnalités logicielles de niveau professionnel sans vous demander un centime. Vous pouvez même utiliser les vidéos montées à des fins commerciales.

On n’apprécie pas cependant que la licence gratuite expire tous les sept jours. Toutefois, elle se renouvelle juste en se reconnectant avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.

L’interface utilisateur intuitive par glisser-déposer est aussi hautement personnalisable. Force est toutefois de constater que cette interface peut être particulièrement déroutante pour un débutant. Glisser des fenêtres pour créer des combinaisons de mise en page peut rapidement embrouiller un novice. Heureusement que Lightworks a pensé à concocter des didacticiels pour vous aider.

Dans tous les cas, la firme est certaine que vous allez passer à la version payante pour accéder à plus de fonctionnalités. Ce logiciel de montage vidéo gratuit reste toutefois le meilleur dans son domaine.

Caractéristiques

Plateforme : Mac OS, Linux, Windows

Fonctionnalités principales : montage multicaméra, interface utilisateur personnalisable

Idéal pour : Utilisateurs avancés

Filigrane : Non

Les plus Les moins

Partage de projet en temps réel

Import et export de vidéos en arrière-plan

Forum d’utilisateurs particulièrement actifs Interface utilisateur assez difficile à appréhender

Options d’exportations limitées à 720p et H.264/MP4

Mise à niveau payante pour certaines fonctionnalités

2) Hitfilm Express, le logiciel de montage vidéo gratuit le plus polyvalent

Hitflim Express est un logiciel de montage vidéo flexible capable de gérer en simultané toute une multitude de projets. Cette application vous permet de produire des longs métrages ou des vidéos musicales à effets 3D. Ce logiciel est aussi très bon pour faire des vidéos YouTube, car il offre un téléchargement direct.

Vous aurez également droit à toute une palette de fonctionnalités que vous ne trouverez que chez des logiciels payants. Il en est par exemple ainsi de la prise en charge de la vidéo 4K, du montage à 360 ° et des effets spéciaux.

Le souci est que cette application nécessite un ordinateur particulièrement puissant. Sophistiqué, il requiert une certaine maîtrise pour être exploité au maximum. Cette version gratuite suffit cependant pour produire une vidéo de qualité professionnelle.

Caractéristiques

Plateforme : Mac OS, Windows

Configuration système minimale requise : Windows 8 (64 bits), Mac OS 10.13 Sierra

Idéal pour : Professionnels et passionnés

Filigrane : Non

Les plus Les moins

Plus de 180 effets visuels

Bibliothèque bien fournie de didacticiels gratuits

Une super communauté active Processus de téléchargement assez complexe

Il nécessite un ordinateur puissant

Aucun support Linux

3) DaVinci Resolve 17, le logiciel de montage vidéo idéal pour peaufiner les finitions

Les logiciels gratuits sont normalement réservés aux débutants. Le DaVinci Resolve 17 fait entorse à cette croyance. Sa performance est telle qu’il peut être utilisé sur des productions cinématographiques et télévisuelles à budget conséquent. Ses capacités de correction de couleurs et audio en font un puissant logiciel de montage vidéo gratuit. D’autant plus que toutes les fonctionnalités de sa version payante sont retrouvées sur sa déclinaison gratuite.

Pour l’audio, DaVinci Resolve utilise Fairlight, une suite d’outils d’édition haut de gamme pour mixer et masteriser jusqu’à mille canaux. Ce logiciel ne souffre également d’aucun filigrane sauf bien sûr si vous utilisez un effet premium spécifique. Cette application est donc mieux adaptée aux travaux de finition de votre projet de montage vidéo qu’à son montage même.

Caractéristiques

Plateforme : macOS, Linux, Windows

Fonctionnalités principales : Correction des couleurs, outils audio, collaboration multi-utilisateur, compatibilité avec les consoles Fairlight

Idéal pour : Professionnels et passionnés

Filigrane : Non

Les plus Les moins

Application performante pour l’étalonnage des couleurs, la composition et la production audio

Possibilité d’une collaboration multi-utilisateur

Correction des couleurs Aucune exportation directe vers les réseaux sociaux

Nécessite un apprentissage assez poussé pour l’exploitation des fonctionnalités avancées

Impossibilité d’exporter directement chaque vidéo vers les réseaux sociaux

4) OpenShot, le logiciel open source idéal pour monter des vidéos gratuitement

Ce logiciel de montage vidéo gratuit est open source. Cela signifie que vous obtenez en une fois la version complète et que tout un bataillon de développeurs bénévoles travaille constamment à l’améliorer. Cet éditeur de vidéo a une interface minimaliste et facile à utiliser. Il vous serait donc facile d’empiler un nombre illimité de couches sonores, d’images ou de vidéos.

Vous avez même à votre disposition les habituelles options d’ajustement et d’amélioration d’un projet vidéo. Les fonctions de recadrage, de découpage, de rotation et de redimensionnement sont aussi comprises dans le lot. Il vous est même possible de gérer la luminosité, le contraste, l’étalonnage de couleurs… Et comme c’est un logiciel open source, vous n’aurez pas à subir les publicités et les filigranes inopportuns.

Cependant, tout n’est pas aussi parfait qu’il semble l’être. Cette application a quelques soucis de décalage et de lenteur. Le processus d’édition vidéo en est assez frustrant. OpenShot reste cependant un bon logiciel de montage vidéo gratuit notamment pour une personne exécrant les filigranes et les publicités.

Caractéristiques

Plateforme : macOS, Linux, Windows

Fonctionnalités principales : Exploitation des calques pour l’édition, interface utilisateur intuitive

Idéal pour : Les amateurs d’open source

Filigrane : Non

Les plus Les moins

Interface utilisateur intuitive par glisser-déposer

Formats et spécifications de sortie YouTube et réseaux sociaux

Simple à manipuler La lenteur des réponses

Des bugs et des soucis répétitifs

Absence d’outil de création de diaporamas

5) Apple iMovie, le meilleur éditeur gratuit de vidéo pour les utilisateurs de Mac

Si vous voulez apporter des modifications simples à vos images ? Si vous avez un Mac, utilisez iMovie qui y est déjà préinstallé. C’est un logiciel de montage vidéo gratuit relativement simple destiné plus aux particuliers qu’aux professionnels. Il possède cependant des fonctionnalités performantes en plus d’un environnement de travail basé sur le Cloud.

Apple met constamment ses logiciels à jour. Vous bénéficierez donc gratuitement des dernières fonctionnalités d’iMovie. Et ce, sans oublier qu’iMovie reste l’une des applications les plus rapides dans le domaine de l’encodage vidéo. Une fois votre vidéo encodée, vous pourrez aussi la télécharger directement sur YouTube et Vimeo si vous le désirez. Sans compter le fait que vous pourrez visionner vos créations sur tous les appareils Apple et même sur Apple TV. Pour ce faire, vous n’avez qu’à coupler l’éditeur vidéo avec iMovie Theater et iCloud.

Caractéristiques

Plateforme : Mac

Fonctionnalités principales : prise en charge de la résolution 4K, effets et filtres

Idéal pour : Les passionnés de Mac

Filigrane : Non

Les plus Les moins

Installé d’office sur tout ordinateur Mac

Outils performants de gestion de la qualité audio

Prise en charge de la résolution 4K Disponible uniquement sur Mac

Contrôles limités de sortie

Absence de suivi de mouvements et de fonctionnalités à 360 °

6) VideoPad, le must des éditeurs vidéo gratuits pour l’audio

La plupart des éditeurs gratuits de vidéo se cantonnent à un usage non commercial et limitent le nombre de projets pouvant être exportés. Ces deux restrictions s’appliquent sur VideoPad. Toutefois, ce logiciel de montage vidéo gratuit a quelques atouts qui en augmentent l’intérêt.

Son interface simple est facile à appréhender pour un novice en montage de vidéos. Il offre également gratuitement des fonctionnalités avancées dont le plus remarquable est la gestion de l’audio. Cette application peut prendre en charge un nombre illimité de pistes audio et fournit une bibliothèque complète d’effets sonores. Il met également à votre disposition des fonctionnalités poussées de mixage et d’édition audio.

Ce logiciel de montage vidéo gratuit propose aussi des options de partage social, une bibliothèque d’effets et de transition adaptés aux médias sociaux. Vous avez même la possibilité de publier vos vidéos sur les réseaux sociaux sans avoir à quitter l’application.

Caractéristiques

Plateforme : Windows

Fonctionnalités principales : édition 3D, pistes audio illimitées

Idéal pour : Les professionnels de l’audio, les éditeurs vidéo 3D

Filigrane : Non

Les plus Les moins

Mixage son

Montage vidéo 3D

Excellente possibilité de partage Manque de fonctionnalités avancées

La création de diaporamas est payante

7) Windows Video Editor, le meilleur logiciel de montage vidéo gratuit pour les utilisateurs de Windows

Ce logiciel de montage vidéo gratuit est idéal pour les utilisateurs de Windows 10. Intégré au système, il permet des modifications simples et rapides de vos photos. Il propose également quelques fonctionnalités d’édition vidéo.

Ce logiciel peut par exemple rogner, recadrer, ajuster la vitesse et ajouter des textes ou audio à vos images et vidéos. Il possède également une section Effets 3D que vous pouvez utiliser pour étoffer votre vidéo avec des animations préconçues. Microsoft pourrait cependant penser à étoffer ses options de personnalisation.

Dans l’ensemble, Windows Video Editor reste un bon logiciel de montage vidéo gratuit notamment pour des améliorations de base. Les novices en édition vidéo apprécieront cette application très facile à utiliser.

Caractéristiques

Plateforme : Windows 10

Fonctionnalités principales : animations personnalisées, interface utilisateur simplifiée

Idéal pour : Les utilisateurs de Windows 10

Filigrane : Non

Les plus Les moins

Simple et facile à utiliser

Préinstallé dans le système Éditeur vidéo très basique

Options de personnalisation insuffisantes

FAQ sur les logiciels de montage vidéo gratuit

Les logiciels de montage vidéo premium sont-ils toujours payants ?

Oui, en effet un logiciel de montage vidéo gratuit possède des avantages que la version gratuite n’a pas. Se présentant sous la forme de ressources, ces avantages vous permettent de peaufiner facilement et rapidement votre projet. Évidemment, ces ressources qui vous garantissent un rendu professionnel avec la plus grande dextérité ont un prix.

Est-ce qu’un éditeur vidéo gratuit est-il suffisant ?

Les logiciels de montage vidéo gratuits permettent de monter des projets décents. Toutefois, en général, les performances au niveau de l’encodage et de l’exportation ne sont pas souvent à la hauteur des attentes d’un professionnel. Certains peuvent même coller un énorme filigrane sur vos vidéos.

Il ne faut cependant pas oublier qu’il existe des logiciels de montage vidéo open sourcé gratuits. Ces derniers ne possèdent pas toujours la finesse et la convivialité des logiciels payants. Ces applications open source peuvent cependant fournir toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin sans que vous ne déboursiez un centime.

Quels sont les critères de choix d’un logiciel de montage vidéo ?

Avant toute chose, tenez compte de votre public cible. Il y a une grande différence entre l’édition d’une vidéo personnelle et celle d’une vidéo destinée pour Netflix ou pour la distribution au cinéma.

Considérez aussi le format et le niveau de qualité dans lequel vous voudrez exporter votre vidéo. Si votre projet se fait en collaboration avec d’autres personnes, vous devrez également vous assurer que votre application est aussi compatible avec celle de vos collaborateurs.

Déterminez aussi si vous voulez avoir le contrôle total sur chaque pixel. Il se peut d’ailleurs que vous vouliez que le logiciel s’occupe de tout le travail à votre place.

Le prix est aussi un des principaux critères à considérer dans le choix d’un éditeur vidéo. Déterminez préalablement le budget que vous pouvez y allouer pour éviter toute mauvaise surprise. N’oubliez pas non plus que votre imagination évoluera au cours de votre projet. Il vous faut donc un logiciel capable de grandir avec votre imagination.