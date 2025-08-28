Clap de fin pour la Nissan GT-R R35: retour sur 18 ans de folie avec  » Godzilla « 

La Nissan GT-R R35 dénommée Godzilla tire sa révérence, après 18 ans de pure folie sa production prend fin ! Ce monstre ne sera plus fabriquer en usine. En effet, cette voiture a terrassé les circuits et enflammé les passions pendant toutes ces années. Mais là, c’est fini !

Avec son twin-turbo V6 rugissant, sa transmission intégrale et son look de prédateur, elle a ridiculisé des supercars trois fois plus chères. Alors qu’elle tire sa révérence, retour sur une légende qui a marqué l’histoire automobile… et nos cœurs de petrolheads.

Adieu Godzilla : la Nissan GT-R R35 tire sa révérence après 18 ans de règne

C’est la fin d’une ère. Après 18 ans de production, la Nissan GT-R R35 a officiellement quitté la chaîne d’assemblage de l’usine de Tochigi, au Japon. Le dernier exemplaire, une édition T-Spec peinte en violet Midnight Purple, s’apprête à rejoindre son propriétaire nippon.

Surnommée « Godzilla » pour sa capacité à terrasser des concurrentes bien plus chères, la GT-R a marqué l’histoire automobile par son audace technique et son rapport performance et prix révolutionnaire.

You Can No Longer Order a New Nissan GT-R, Is This Goodbye for Good? https://t.co/KdmQp6H86A March 9, 2025

Une révolution à 70 000$ soit 60 158€ !

Lorsqu’elle débarque en 2007, la GT-R R35 bouscule tous les codes. Pour moins de 70 000 dollars, elle propose une boîte double embrayage, une transmission intégrale et un V6 biturbo de 480 chevaux. C’était une combinaison inédite à ce tarif.

Sur piste, elle pulvérise les chronos du Nürburgring. En effet, ce modèle peut facilement faire un 0 à 100 km/h en 3,3 secondes! Elle a donc quasiment semé la zizanie chez Porsche et autres constructeurs premium. « On nous a accusés de tricher », se souvient Paul Hawson, planificateur produit chez Nissan.

Une évolution constante, secret de sa longévité

Contrairement à ses concurrentes, la GT-R n’a jamais cessé d’évoluer. Chaque année, Nissan apportait des améliorations subtiles mais significatives : cinq chevaux de plus en 2010, des conduits de refroidissement en 2011, une puissance portée à 565 chevaux en 2017…

Pourqui avoir fait tous ces changements au fil des ans ? La réponse est simple, c’est pour allier confort et performance, sans jamais sacrifier l’un pour l’autre. Le modèle Nismo, lancé en 2015, pousse même la barre à 600 chevaux et incarne l’aboutissement de cette quête d’excellence.

Le chef-d’œuvre de neuf artisans

Saviez-vous que seulement neuf techniciens ont assemblé les 48 000 moteurs de la GT-R ? Chaque bloc V6 était méticuleusement construit à la main, garantissant une qualité et une fiabilité exceptionnelles.

Cette approche artisanale contrastait avec la nature brutale de la voiture, capable d’avaler des circuits aussi facilement que des courses de dragster. La communauté tuning s’est d’ailleurs emparée du modèle, certains propulsant la puissance au-delà des 2000 chevaux !

L’adieu… mais pas pour toujours

Si la R35 s’en va, l’esprit GT-R perdure. Ivan Espinosa, PDG de Nissan, l’a confirmé : « Ce n’est pas un adieu définitif. Le nom GT-R reviendra un jour ». Les rumeurs sur une R36 vont bon train, mais une chose est sûre : elle devra être à la hauteur de sa légende.

Entre-temps, les derniers modèles comme la T-Spec 2024 clôturent en beauté une aventure technologique et passionnelle unique.

L’héritage d’une icône

La GT-R a changé à jamais le paysage des sports cars. Elle a prouvé qu’on pouvait allier performance extreme et quotidien utilisable, tout en restant accessible, du moins au début.

Aujourd’hui, face à la concurrence électrique et à l’explosion des tarifs, son héritage reste intact : celui d’une voiture qui a fait trembler les géants et passionné des générations d’amateurs. Godzilla may be gone, but never forgotten.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn