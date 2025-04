La coopération Nissan & Honda pourrait faire renaître la mythique GT-R et la NSX

Un partenariat stratégique entre ces deux géants japonais pourrait faire revenir les modèles iconiques Nissan GT-R et Honda NSX.

Et si Nissan et Honda s’alliaient pour faire renaître deux icônes, la GT-R et la NSX ? Les discussions entre les deux marques portent apparemment sur une plateforme commune pour concevoir la prochaine génération de ces modèles. Cette alliance pourrait ouvrir la voie à une révolution dans le design des supercars hybrides et électriques.

Nissan et Honda pourraient faire revenir la GT-R et la NSX ?

Malgré l’échec de la fusion entre Nissan et Honda, les deux marques continuent de discuter d’un partenariat stratégique. Ponz Pandikuthira, Vice-Président Senior chez Nissan North America, l’a confirmé. Ce possible rapprochement viserait à partager une plateforme pour les futures versions de la Nissan et de la Honda NSX (ou Acura NSX). Par contre, l’objectif est d’éviter que ces modèles ne soient de simples clones.

Pandikuthira a révélé : « Peut-on co-développer une NSX et une GT-R partageant une plateforme tout en restant authentiques ? Je pense que c’est possible. » L’idée serait de marier l’identité de la Honda NSX, légère et aérodynamique, à celle de la Nissan GT-R, brute et riche en technologies. Cette collaboration pourrait aboutir à des supercars électriques ou hybrides inédites. Elles pourraient être en vente dans les trois à cinq ans à venir selon certaines sources.

Des implications majeures pour l’innovation automobile

Utiliser une plateforme commune contribuerait en premier lieu à réduire les coûts de développement. Cela aiderait également à accélérer la transition vers des technologies plus écologiques et performantes. La Honda NSX, hybride ou 100 % électrique, et la future Nissan GT-R, qui revient bientôt, pourraient pousser les limites de la motorisation sportive.

Avec cette plateforme partagée, on aurait également la possibilité d’élargir les bases techniques. Ceci, en intégrant des avancées comme des moteurs électrifiés ultralégers et des systèmes d’aérodynamique active. En tout cas, cette union Nissan-Honda pour faire revivre la GT-R et la NSX symbolise une réponse directe aux attentes des clients. Cela s’applique surtout à ceux qui cherchent performances et praticité. L’alliance renforce également l’image des deux marques sur la scène internationale.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn