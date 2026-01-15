Cette voiture électrique recharge en 13 min : modèle, autonomie, prix et technologie de batterie

Fini l’angoisse de la borne ! Une nouvelle voiture électrique promet une recharge quasi-express de 13 minutes pour retrouver 80% de batterie. Mais quel est ce modèle révolutionnaire ?

Quelle technologie se cache derrière cette prouesse, et à quel prix ? Nous avons décortiqué ses specs pour vous dire si elle tient la route ou si c’est juste un coup de com’ électrisant.

Zeekr 7GT : la familiale électrique qui recharge en 13 minutes chrono

La voiture électrique familiale serait-elle en train de vivre sa propre révolution en ayant une recharge de 13 min ? Eh bien c’est ce que fait la Zeekr 7GT, qui débarque cet été en Europe. Le constructeur chinois haut de gamme du groupe Geely (propriétaire de Volvo et Lotus) lance un défi technologique et tarifaire aux poids lourds du secteur. Dérivée de la berline 007, cette break au design suédois affiche une arme secrète : une recharge ultra-rapide capable de changer notre rapport à l’autonomie. Prête à bousculer la hiérarchie ?

Une puissance de charge qui pulvérise les records ?

Sur le papier, la fiche technique de la Zeekr 7GT donne le vertige. Construite sur une plateforme 800 volts, elle peut encaisser une puissance de charge allant jusqu’à 480 kW. Pour comparer, c’est presque le double de ce que délivrent la plupart des bornes rapides actuelles, et bien au-dessus des standards Tesla. Le résultat est spectaculaire : avec sa batterie de 75 kWh, elle passe de 10 à 80% de charge en seulement 13 minutes.

À peine le temps de siroter un espresso. Même avec le gros pack de 100 kWh, l’opération ne dépasse pas 16 minutes. Zeekr affirme que dix minutes de branchement suffisent pour récupérer 340 km d’autonomie. Une performance qui en fait, sur le papier, la voiture électrique qui recharge le plus vite en Europe, parce que 13 min ce n’est pas rien.

Un design pensé pour séduire l’œil européen ?

Exit le style parfois ostentatoire : pour séduire le Vieux Continent, Zeekr a fait dessiner la 7GT à Göteborg, en Suède. Le résultat ? Des proportions équilibrées et une ligne fluide qui évitent l’écueil de l’OVNI stylistique. Cette approche témoigne d’une stratégie claire. Il s’agit de se présenter comme une alternative crédible et désirable aux modèles européens, sans chercher à les singer maladroitement. Le constructeur a visiblement compris que pour percer, il fallait parler le même langage esthétique que sa clientèle cible.

Des performances dignes d’une supercar pour le prix d’une familiale ?

Si la recharge de 13 min est son atout maître, la Zeekr 7GT ne néglige pas la dynamique. La version bi-moteur la plus puissante abat le 0 à 100 km/h en 3,3 secondes, un temps qui rivalisait il y a peu avec celui des Ferrari. Même la version propulsion simple moteur, en 5,3 secondes, reste très véloce. Côté autonomie, la configuration la plus endurante (un moteur, grosse batterie) affiche jusqu’à 655 km en cycle WLTP.

Les versions intégrales et à batterie standard se contentent de 558 km et 519 km. Ce sont des chiffres honnêtes mais pas exceptionnels. Cependant, couplée à sa recharge éclair, la question de l’autonomie longue distance devient presque secondaire.

Le rapport qualité-prix peut-il inquiéter Tesla et BMW ?

Le coup de génie de Zeekr réside peut-être dans son positionnement tarifaire agressif. En Europe, les prix démarrent à 45 990 euros (après remises) pour la version Business Edition. Il faut compter environ 51 000 euros pour une batterie plus grande, et le haut de gamme frôle les 57 500 euros. Ce qui place directement la 7GT en concurrence frontale avec la Tesla Model 3 et la BMW i4, mais avec un avantage technologique indéniable sur la recharge. Les commandes sont ouvertes pour des livraisons dès juillet.

Reste la question du réseau et du service après-vente, point faible traditionnel des nouveaux entrants. Mais sur le seul produit, la Zeekr 7GT a toutes les cartes en main pour faire trembler le marché. Elle prouve que l’innovation dans l’électrique ne vient plus seulement de l’Ouest, et que le futur des déplacements familiaux pourrait bien se recharger en un temps record.

