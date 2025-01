Ce véhicule de mobilité personnelle évite les obstacles à 360° !

Strutt a dévoilé un nouveau véhicule de mobilité personnelle, le Strutt ev¹, au CES 2025. Ce véhicule est censé offrir une alternative plus sûre aux scooters et vélos électriques. Il intègre des technologies de pointe pour éviter les obstacles. Grâce à des capteurs avancés et un système de navigation intelligent, le Strutt ev¹ pourrait transformer la mobilité urbaine.

Un véhicule de mobilité personnelle signé Strutt au CES 2025

Le Strutt ev¹ se distingue des autres véhicules de micromobilité par sa stabilité. Habituellement, les scooters électriques sont instables et sujets aux chutes. Contrairement à ceux-ci, ce véhicule dispose de roues motorisées tout-terrain sur chaque coin. Cela permet d’éviter les risques de glissades ou de basculements. La position assise, plus basse et confortable, renforce encore cette stabilité.

Une technologie de pointe renforce la sécurité de ce véhicule de mobilité personnelle que Strutt a présenté au CES 2025. Il possède des capteurs LiDAR 3D qui cartographient le terrain à l’aide de lasers. Ils sont pratiques pour détecter les obstacles à 360° autour du véhicule. Cette fonctionnalité permet au véhicule de naviguer de manière autonome et d’éviter les objets sur son chemin. Il rappelle un peu les voitures autonomes !

Des modes de conduite adaptés à tous les utilisateurs

Le véhicule de mobilité personnelle Strutt ev¹ qu’on a découvert au CES 2025 propose deux modes de conduite. En mode Support, le conducteur contrôle la direction à l’aide d’un levier de commande. L’ordinateur du véhicule, quant à lui, gère la vitesse, le freinage et l’évitement des obstacles. Cela garantit une conduite stable et sécurisée où que l’on aille. En mode Glide, le véhicule ajuste automatiquement sa trajectoire. Cette fonctionnalité facilite les virages serrés et les passages étroits.

D’autre part, le véhicule de mobilité personnelle de Strutt utilise des batteries LFP (lithium fer phosphate). Cette technologie se veut plus sûre que les batteries lithium-ion couramment utilisées dans les scooters électriques. Une telle solution réduit les risques d’incendie, un problème fréquent avec les batteries lithium-ion. C’est particulièrement utile dans des villes comme New York et San Francisco. Les accidents liés aux batteries y sont de plus en plus fréquents.

