Et si le road trip familial pouvait quitter le goudron sans compromis ? Toyota relève le défi en injectant l’ADN légendaire du Land Cruiser dans un minivan spacieux.

Le résultat ? Un véhicule unique qui promet le confort d’un monospace et l’âme aventurière d’un 4×4. Prêt à emmener toute la tribu là où le bitume s’arrête ? La révolution du minivan robuste est en marche.

Le minivan tout-terrain existe : Toyota fusionne confort familial et ADN Land Cruiser

Au Japon, les monospaces haut de gamme sont aussi indissociables de la vie de famille que les gros SUV le sont pour les Américains. Mais que faire si un parent de Tokyo souhaite le confort princier d’un Alphard avec un brin d’âme d’aventurier ? La réponse se trouve peut-être dans cette création folle dévoilée au Tokyo Auto Salon ce week-end. Transformée par le préparateur Double Eight, cette Toyota Alphard n’a plus rien d’un simple taxi de luxe et arbore un look digne d’un 4×4 des temps modernes.

La métamorphose commence à l’avant, où un nouveau pare-chocs en acier et une plaque de protection signée TRD lui donnent un air immédiatement plus robuste. Une barre de bull et une barre LED additionnelle viennent compléter l’équipement lumineux, accompagnées de projecteurs LED placés devant les prises d’air. Sur le toit, un gabarit de rack imposant accueille pas moins de six gros spots. À l’arrière, les arches de roues élargies et un nouveau pare-chocs achèvent de lui donner une silhouette carrée et déterminée.

Quels sont les équipements qui font vraiment la différence ?

Les modifications ne sont pas que cosmétiques. Bien que les détails techniques de la suspension ne soient pas dévoilés, elle a visiblement été rehaussée avec de nouveaux ressorts et amortisseurs, offrant un garde-au-sol significativement accru. Les jantes noires sont chaussées de pneus Toyo Open Country R/T, parfaits pour le mix ville/chemins. Et pour rappeler à tous ses ambitions tout-terrain, le hayon arbore des planches de désensablement colorées et un porte-roue de secours escamotable. Un kit de survie stylé, prêt pour l’aventure… ou du moins, prêt à en avoir l’air.

Cette Alphard peut-elle vraiment rivaliser avec un Land Cruiser ?

Malgré son équipement visuel impressionnant, il faut rester réaliste. Aucune mention n’est faite de différentiels verrouillables ou de systèmes sophistiqués de gestion des terrains comme sur un vrai Land Cruiser. Sous le capot, elle reste très probablement fidèle à sa mécanique d’origine : un moteur hybride ou thermique confortable, mais pas conçu pour les dunes. L’idée est donc moins de créer un 4×4 pur sang que de marier le luxe van-like avec un look aventurier, une proposition qui pourrait séduire une niche d’acheteurs souhaitant se démarquer.

Qui achèterait un tel monospace aventurier ?

Si ces pièces arrivaient sur le marché de l’accessoire, elles trouveraient sans doute preneurs. Elles s’adressent à ceux qui veulent que leur monospace familial ait l’air prêt pour le sentier forestier, même s’il ne quitte jamais le bitume lisse de la ville. C’est la promesse d’une évasion stylée, d’un esprit nomade sans les inconvénients (et le coût) d’un véritable 4×4. En somme, cette Alphard transformée prouve que le désir d’aventure peut s’exprimer partout, même au volant du véhicule le plus urbain et civilisé qui soit. Parfait pour le road trip scolaire… jusqu’au parking en terre battue du camping.

