Après la Supra, Toyota revient à la charge en ressuscitant un véhicule mythique

Aux dernières nouvelles, Toyota s’apprête à faire revivre un véhicule mythique : la FJ Cruiser.

Quelques images ont fuité et elles ont eu l’effet d’une bombe. La Toyota FJ Cruiser, un véhicule mythique, s’accorde un come-back. Voici ce que vous devez absolument savoir avant tout le monde sur ce futur 4×4 qui bouscule déjà la planète auto.

Des lignes revisitées pour le véhicule mythique de Toyota

Des fuites de brevets et plusieurs rendus ont révélé le design de la future FJ Cruiser. Aucun doute là-dessus : la marque s’inspire à fond de l’écosystème rétro. Toyota injecte également une bonne dose de modernité dans ce véhicule mythique ressuscité. On retrouve donc une carrure massive, des arches de roues carrées et un pare-chocs saillant. Mais surtout, ces fameux feux DRL en C inversé qu’ont évoqués les scoops récents.

L’arrière, quant à lui, conserve la roue de secours apparente. C’est un petit clin d’œil assumé à l’héritage Land Cruiser. Cela dit, les touches actuelles comme les éclairages full LED trahissent la volonté d’attirer une toute nouvelle génération d’amateurs d’offroad.

Au gabarit, attendez-vous à un SUV compact. Le véhicule mythique de Toyota mesure environ 4,5 m de long pour 1,85 m de haut, pile dans la cible urbaine et baroudeuse. Le tout repose sur la plateforme modulable IMV-0, soit la même base technique que le Hilux ou le Fortuner. Une référence ultime en fiabilité dans les régions les plus extrêmes. Autant dire qu’ils tiendront la promesse d’un 4×4 solide et prêt pour l’aventure.

Ce que cache vraiment le prochain FJ Cruiser

Sous ce look indémodable, les spéculations abondent sur les mécaniques qui propulseront ce futur phénomène. On peut s’attendre à un bloc essence de 2,7 L associé à une boîte auto 6 vitesses. La nouvelle version du véhicule mythique Toyota FJ Cruiser pourrait aussi se munir de deux motorisations diesel (2,4L ou 2,8L, selon les marchés).

Ceci positionnerait clairement ce modèle face aux références Toyota du sud-est asiatique et de l’Australie. Je parle bien sûr de modèles comme le Hilux ou le Fortuner. Mieux encore, certaines fuites parlent de versions hybrides ou électrifiées. On n’a néanmoins aucune confirmation officielle pour l’instant.

Côté calendrier, toutes les sources concordent. Toyota pourrait lever le voile sur ce véhicule mythique dès fin 2025, sinon en début 2026. Le lancement est très attendu dans la foulée en Asie, Amérique du Nord et potentiellement Europe. Ce retour marquera-t-il le début d’une nouvelle dynastie rétro-moderne ? Tout porte à croire que oui.

