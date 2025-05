BYD explore l’hydrogène, mais cette décision n’est pas destinée aux voitures électriques

Le géant chinois BYD surprend tout le monde avec un nouveau projet inattendu qui concerne l’hydrogène, et on ne parle pas ici de voitures !

Apparemment, le célèbre constructeur chinois BYD se lance dans l’hydrogène. Cela peut sembler contre-intuitif pour un leader de la voiture électrique. Mais ne vous attendez pas à une voiture à pile à combustible. Le géant chinois vise un tout autre domaine et, d’ailleurs, son projet commence fort aux États-Unis !

BYD s’attaque à l’hydrogène, oui… mais pour les bus

On l’attendait peut-être sur une voiture à hydrogène pour concurrencer Toyota ou Hyundai. Pourtant, le géant chinois a choisi un autre terrain de jeu, les transports publics. BYD développe effectivement des bus à hydrogène pour l’aéroport international Daniel K. Inouye à Hawaï. Plus exactement, des bus à pile à combustible, sans batterie ni essence.

Le constructeur conçoit par ailleurs ces véhicules en partenariat avec U.S. Hybrid Corporation. Ils transporteront les voyageurs entre les terminaux et les centres de location. En plus d’assurer cette fonction, ils respectent les objectifs ambitieux de l’État en matière d’énergie propre.

Ce choix de développer ces bus à pile à combustible n’a rien d’anecdotique. Hawaï, célèbre pour sa nature préservée, vise une autonomie énergétique 100 % renouvelable d’ici 2045. En intégrant les véhicules à hydrogène de BYD dans ses transports, l’État trace une nouvelle voie pour décarboner les flottes lourdes. Et BYD, déjà fort de plus de 40 000 bus électriques en circulation dans le monde, prouve qu’il sait s’adapter à chaque marché.

Une nouvelle offensive contre le diesel

Ce projet marque en outre une nouvelle étape dans la stratégie de BYD. Il ambitionne de remplacer les moteurs diesel des véhicules lourds par des solutions propres. Les modèles 100 % électriques classiques nécessitent en fait de longues recharge. Les bus à hydrogène signés BYD, quant à eux, n’en ont pas besoin. En bonus, ils proposent une autonomie conséquente. Une solution parfaite donc pour les usages intensifs comme les navettes d’aéroport.

Avec ce partenariat, le géant chinois renforce son image de pionnier de la mobilité durable. Il se positionne en même temps sur un segment stratégique, celui des véhicules utilitaires lourds à hydrogène. Et si cette technologie à hydrogène de BYD séduit à Hawaï, on a toutes les raisons d’espérer que d’autres États suivent cette tendance.

